"Izskatos kā puņķains puišelis!" - skarbais bokseris Kristaps Zutis mainījis imidžu

Savukārt no bārdas Kristaps Zutis šķīries mākslas vārdā. “Mani uzrunāja Kultūras akadēmijas studenti, kuri veido īsmetrāžas spēlfilmu par deviņdesmito gadu bandītiem. Piedāvāja kļūt par vienu no aktieriem. Tēloju bandītu Gaiziņu, un man šajā tēlā jābūt bez bārdas. Studentu diplomdarba dēļ upurēju savu izskatu un tagad izskatos pēc puņķaina puišeļa! Bet nekas, filmēšana nupat noslēgusies, tāpēc pēc dažām nedēļām bārdu būšu jau ataudzējis,” smejas Kristaps un, vaicāts, kas viņš par bandītu, ja izskatās pēc puišeļa, neslēpj, ka tas mulsinājis arī viņu: “Lai izskatītos kaut cik skarbs, biju atstājis ūsas, bet arī tās lika nodzīt. Vispār filmēšana notika ļoti profesionālā līmenī, bija atbilstoši stilam piemeklēti kostīmi. Lai izskatītos lielāks, zem krekla vilku trīs džemperus, zem biksēm bija vēl treniņbikses, bet kājās bija pāris izmēru lielāki zābaki! Šajā lomā mani patiešām ir grūti atpazīt! Daudzi paziņas tagad par mani smejas, joko, ka bez bārdas izskatos pēc smieklīga puišeļa, taču šīs interesantās filmas dēļ bija vērts bārdu noskūt. Tas nekas, ka mani tagad reti kurš atpazīst, tas nekas, ka no skarbā Zuša nekas vizuāli vairs nav palicis. Latvijā pat ir labi, ka neatpazīst, vismaz vari mierīgi iziet no mājas – neviens nepievērš uzmanību.”