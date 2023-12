Gada slepenākās kāzas - apprecas Elīna Pakalne un Kristaps Zutis

Par gaidāmo notikumu pāris nebija paziņojis pat saviem vecākiem, tos informējot tikai pēc oficiālās ceremonijas beigām. Svarīgo notikumu iemūžināja kameras, un pie televīzijas skatītājiem jau no 19. decembra nonāks ekskluzīvās kāzu sērijas, kas būs skatāmas pašmāju realitātes šovā “Slavenības. Bez filtra”.

Šis gads pārim ir bijis kā kaislīga meksikāņu novele. Gada sākumā viņi oficiāli paziņoja, ka ir uzsākuši kopdzīvi, kurai sekot varēja realitātes šovā. Kameru priekšā viņi nebaidījās risināt savas problēmas un iepazīt viens otru vēl vairāk.

Kopā ar pavasara reiboni un taureņiem vēderā izskanēja bildinājums, kas skatītājiem un tuvākajiem cilvēkiem lika jau tālumā dzirdēt kāzu zvanus, taču neilgi pēc skaistā notikuma vasaras pilnbriedā pāris paziņoja, ka ir pārtraukuši savas attiecības. Taču neilgi pēc paziņojuma sāka parādīties ziņas, ka abi manīti kopā, kas lika uzdot jautājumu - vai viņi tiešām atkal ir pāris?

Abi to noliedza, pieminot, ka ir palikuši labi draugi, taču, kā skan latviešu teiciens “veca mīla nerūs”, un jau rudenī tika izziņots, ka Elīna un Kristaps ir atkal kopā, turklāt filmēsies realitātes šovā.

Kāzas tika organizētas pilnībā slepenībā, to zinot tikai lieciniekiem un šova veidotājiem. Kāpēc tāds lēmums? To jaunais pāris atklās aizkadru intervijās savās kāzu sērijās. Kā ziņo svētku vaininieki, tad no šodienas Elīna pāriet vīra uzvārdā, un tagad būs Elīna Zute.