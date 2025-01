VIDEO: Zutis, Bolotņiks un citi Latvijas cīņu sporta spīdekļi nevienu nežēlo pirmajā “fightball” šovā Arēnā

“Fightball” ( tulkojumā no angļu valodas - cīņas bumbas) ir basketbola paveids, kurā spēlētāji laukumā ar bumbu var pārvietoties bez dribla. Viņu apstādināšanā atļauti dažādi basketbola noteikumos neatļauti paņēmieni kā gāšana, raušana, grūšana, aizturēšana, spēka paņēmieni, cīņām raksturīgi metieni un daudz kas cits. Aizliegti ir atklāti sitieni un darbības, kuras var nopietni traumēt sportistu (realitātē šis ne līdz galam tika ievērots un bīstamu paņēmienu un nejaušu sitienu netrūka). Spēlē tiek aizvadītas četras ceturtdaļas, katra sešu minūšu garumā. Katrs iemestais grozs, neatkarīgi no attāluma, ir viena punkta vērtē. Katrā komandā ir desmit spēlētāji, bet vienlaicīgi laukumā, tāpat kā īstajā basketbolā, var atrasties pieci. Spēle notiek bez laukuma ierobežojuma, taču, ja bumba nonāk skatītājos, tajā zonā cīņa par bumbu nenotiek un to paņem tas, kurš pēc tās ir pirmais.