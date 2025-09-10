Jau nākamnedēļ notiks "Užavas" Latvijas basketbola kausa izcīņas pirmās spēles
Nākamajā ceturtdienā, 18. septembrī, Bauskā un Daugavpilī notiks "Užavas" Latvijas basketbola kausa izcīņas pirmās spēles, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Nākamajā ceturtdienā "Bauska" mājās uzņems "Tukums" komandu un "Daugavpils Sporta skola" - "Ķekavu".
Pirmajā kārtā iesaistītas desmit Nacionālās līgas komandas un divas Reģionālās līgas vienības, kuras sadalītas sešos pāros un uzvarētājus noskaidros divu spēļu summā.
Pirmos astotdaļfināla dalībniekus uzzināsim jau 23. septembrī, kad Ķekavā notiks atbildes spēle. Pārī, kurā sacenšas Bauskas un Tukuma komandas, atbildes spēle tiks aizvadīta 26. septembrī. Pirmās kārtas spēles ir paredzētas līdz 6. oktobrim.
Pirmajā pārī bez spēles tālāk tiks "Gulbenes Buki"/BJSS, otrajā pārī tiksies "Saldus" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU)/"VEF Rīga", trešajā - "Basketbola klase Valka"/BJSS un "Sigulda"/"Mapri Būve", ceturtajā - Jēkabpils BA un "Talsi", piektajā - "Daugavpils Sporta skola" un "Ķekava", sestajā bez spēles otrajā kārtā iekļūs "Salaspils Sporta skola", septītajā cīnīsies "Cēsis"/"Cēsu sporta skola" un "Rīgas Juniori", bet astotajā - "Bauska"/"Līdums" un "Tukums"/TSS.
Otrajā kārtā "Gulbenes Buki"/BJSS tiksies ar "Latvijas Universitāti" (LU), otrā dueļa uzvarētāji - ar "Jelgavu", trešā dueļa - ar "Ventspili" un ceturtā dueļa - ar "Ogri".
Piektā pirmās kārtas pāra uzvarētāji spēlēs ar "Rīgas zeļļiem", sestajā pārī bez cīņas otrajā kārtā iekļuvusī "Salaspils Sporta skola" tiksies ar "Liepāju", septītā pirmās kārtas pāra uzvarētāji - ar "VEF Rīga" un astotā - ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes augstskola" komandu.
Tā kā "VEF Rīga" un "Ventspils" komandas ir ielozētas pretējos zaros, tās var tikties tikai finālā. Otrajā kārtā uzvarētāji tiks noskaidroti vienā spēlē.
Turnīrā piedalīsies septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības.
Fināls notiks 21. februārī. Pagājušajā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu. Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.