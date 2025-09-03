Porziņģis pēc uzvaras pār Čehiju: esam uzķēruši ritmu, tādā pašā garā jāturpina
Latvijas vīriešu basketbola izlasei Eiropas čempionāta finālturnīrs ir jāturpina apakšgrupas mačos uzņemtais ritms, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Kristaps Porziņģis.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupas pēdējā spēlē ar 109:75 sagrāva Čehiju.
"Man liekas, ka no spēles uz spēli mēs pielikām sniegumā. Tas bija pats svarīgākais. Noslēdzām uz labas nots. Trajektorija iet pareizajā virzienā, un tādā pašā garā ir arī jāturpina. Esam uzķēruši ritmu komandas ķīmijas ziņā. Tā arī ir jāturpina, cerams, ka uz nākamo spēli būs vēl labāk," skaidroja Porziņģis.
Viņš salīdzināja, ka cīņa ar Čehiju, kurā nekas neizšķīrās, atgādināja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārās sezonas spēles. "Beigās nospēlēju tikai nepilnas 20 minūtes, bija iespēja izlaist laukumā visus un nedaudz ieskrieties. Forši, ka visi dabūja uzskriet. Nav viegli tiem, kas nedaudz mazāk spēlē ienākt uzreiz mačā," viņš piebilda.
Porziņģis pēc pirmajām četrām apakšgrupas spēlēm vidēji bija iekrājis piecas kļūdas mačā, un pats atzina, ka nekad karjerā nebija ticis pie tik daudz kļūdām vairāku spēļu nogrieznī.
"Tā kaut kā sakrita, kaut kādas uzbrukuma piezīmes, mēģinājumi iedot soda laukumos. Es neiedziļinājos, bet piecas kļūdas vidēji man laikam nekad karjerā nav bijušas tik daudz. Domāju, ka tas arī uzlabosies tāpat kā metienu precizitāte un kopējā efektivitāte," izcēla Porziņģis.
Rihards Lomažs maču noslēdza sešiem punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm, kas ir viņa rekords izlases rindās. Porziņģis viņu raksturoja kā ļoti labu spēlētāju.
"Viņš ir bezkaunīgs, un viņš vispār nebaidās. Viņš veido situācijas, ir gatavs uzbrukt. Šodien viņš izdarīja visu savu darbu. Abi saspēles vadītāji ir ar mazām traumiņām, tāpēc visu cieņu Lomažam - desmit rezultatīvas piespēles, viņš bija līmenī," stāstīja Porziņģis.
Sestdien Latvijas basketbolisti Rīgā aizvadīs Eiropas čempionāta astotdaļfināla maču.