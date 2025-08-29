Igaunijas basketbola izlases fani dodas uz "Xiaomi arēnu"
Šodien Latvijas basketbolisti Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā tiekas ar Igauniju. Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst.18.
FOTO: Igaunijas basketbola izlases fani dodas atbalstīt savējos mačā pret Latviju
Citās Rīgas grupas spēlēs plkst.14.45 tiksies Turcija ar Čehiju, bet plkst.21.15 - Portugāle ar Serbiju.
Savukārt piektdien Tamperē B grupā vispirms plkst.13.30 Vācija tiksies ar Zviedriju, plkst.16.30 Lietuva spēlēs ar Melnkalni, bet plkst.20.30 Somija spēkosies ar Lielbritāniju. Visas Eiropas čempionāta spēles tiks rādītas arī "Go3" platformā.
Trešdien Latvijas basketbolisti Eiropas čempionāta pirmajā mačā ar 73:93 piekāpās Turcijai, bet Igaunija ar 64:98 piedzīvoja sagrāvi pret Serbiju.
Latvijas izlase pārbaudes spēlēs pirms čempionāta izcīnīja divas uzvaras un trīs reizes zaudēja. Vispirms valstsvienība Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 piekāpās Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās ar 86:104 tika zaudēts Grieķijai, bet ar 83:68 uzvarēta Itālija.
Tikmēr igauņi sagatavošanās posmā izcīnīja trīs uzvaras piecās pārbaudes spēlēs. Igauņi pārspēja Izraēlu (93:81), Gruziju (75:70) un Zviedriju (88:87), taču piekāpās Lietuvai (68:89) un Lielbritānijai, pret kuru piedzīvoja zaudējumu pēdējā pārbaudes mačā ar 62:72.
2022.gada Eiropas meistarsacīkšu finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās, kvalifikācijas grupā ar vienu uzvaru paliekot pēdējā vietā aiz Bosnijas, Grieķijas un Bulgārijas. Igaunijas izlase iepriekšējā Eiropas čempionāta finālturnīrā apakšgrupā uzvarēja vienā no piecām spēlēm, pārspējot tikai Lielbritāniju, un kopvērtējumā ierindojās 19.pozīcijā.
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30.augustā spēlēs ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.
Latvijas izlasei savainojuma dēļ finālturnīrs iet secen Rodionam Kurucam, Artūram Strautiņam, Aigaram Šķēlem un Mārtiņam Laksam.
Kā pēdējie no kandidātu pulka tika svītroti Kristaps Ķilps, Toms Skuja un Kārlis Šiliņš, bet sagatavošanās posmā starp kandidātiem bija arī Ojārs Siliņš, Artis Ate, Verners Kohs, Rodijs Mačoha, Toms Leimanis, Anrijs Miška, Ričards Vanags un Jānis Jīnemanis. Paplašinātajā kandidātu sarakstā netika iekļauti Anžejs Pasečņiks, Roberts Blumbergs un Ingus Jakovičs.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Igaunijas izlases sastāvs:
Henri Drells (Sankristovala de la Lagunas "Tenerife", Spānija), Kregors Hermets (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Janari Jēsārs (Varšavas "Dziki", Polija), Miks Jurkatamms ("Avellino", Itālija), Arturs Konontšuks (Oldenburgas EWE, Vācija), Kristians Kullamē ("Bilbao", Spānija), Sanders Raieste (Vitorijas "Baskonia", Spānija"), Jonass Rīsmā ("Cantu", Itālija), Merts Rosentāls, Sīms Sanderss Vene (abi - Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Matiass Tass ("Oostende", Beļģija), Kaspars Treiers ("Napoli", Itālija).