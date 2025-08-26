Favorīti, Latvijas izredzes un noderīga informācija faniem: viss par un ap “EuroBasket 2025”
Jau no rītdienas, 27. augusta, ar uzreiz sešām spēlēm sāksies 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Par kontinenta troni cīnīsies 24 komandas, uzvarētājas statusā sacensības sagaidot Spānijai. Latvijā spēļu tiešraides piedāvās TV3, TV6 un “Go3 Sport” kanāli.
2025. gada turnīrs noritēs jau 42. reizi. 1935. gadā par pirmajiem Eiropas čempioniem kļuva Latvijas basketbolisti, bet pirms trīs gadiem, 2022. gadā, ceturto reizi valsts vēsturē triumfēja Spānija. Jau kopš 2011. gada Eiropas čempionātā piedalās 24 valstu izlases, kas vietu finālturnīrā iegūst caur kvalifikāciju. Automātiska dalība pienākas vien rīkotājām.
Notiks četrās valstīs, centrs Rīgā
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā norisināsies četrās valstīs - Latvijā, Kiprā, Somijā un Polijā. Kamēr Kipra, Somija un Polija uzņems vienu apakšgrupas posmu, Latvijas galvaspilsēta Rīga - A grupas spēles un visus izslēgšanas mačus. Eiropas čempionāts Latvijā atgriežas pēc desmit gadu pārtraukuma, kad 2015. gadā šeit tika organizēta vienas grupas izspēle. Jau kopš 2015. gada Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) īsteno praksi ar vairāku valstu rīkotājām.
Rīgā sagaida, ka turnīra rīkošana atnesīs valsts ekonomikai ap 60 miljoniem eiro. Grupas spēlēs bez mājinieces Latvijas viskuplāk Rīgu šturmēs ziemeļu kaimiņi igauņi, kuri šeit būs vairāk nekā pirms desmit gadiem. Viņiem atvēlēta īpaša fanu zona Esplanādes teritorijā, un tajā alus taupīts netiks. Serbu fani jau domās ar izlasi ir par izšķirošajiem mačiem, tāpat par savu izlasi pārliecināti ir grieķi. Izslēgšanas spēlēs var būt arī Lietuvas līdzjutēju pieplūdums.
24 izlases četrās grupās
Latvijas galvaspilsētā Rīgā šī gada martā notika izloze, kas noteica visas četras apakšgrupas. Rīgā spēlēs Latvija, Turcija, Igaunija, Serbija, Čehija un Portugāle. B grupā ielozētas Somija, Lietuva, Vācija, Melnkalne, Zviedrija un Lielbritānija. C grupā spēlēs Kipra, Grieķija, Itālija, Spānija, Gruzija, kā arī Bosnija un Hercegovina. Savukārt D grupā atradīsies Polijas, Slovēnijas, Francijas, Islandes, Izraēlas un Beļģijas izlases.
Grupu turnīrs ilgs no 27. augusta līdz 4. septembrim. Astotdaļfinālus izspēlēs 6. un 7. septembrī, ceturtdaļfinālus 9. un 10. septembrī, pusfinālus 12. septembrī, bet cīņa par bronzu un titulu gaidāma 14. septembrī. Kopā visā turnīrā paredzētas 76 spēles.
Rīgas cirkā izlozētas Eiropas basketbola čempionāta finālturnīra grupas
Šodien Rīgas cirkā notika vasaras nogalē gaidāmā Eiropas basketbola čempionāta finālturnīra grupu izloze.
Pasaules labākie basketbolisti
Vairākas basketbola izlases uz Rīgu vedīs pasaulē labākos basketbolistus. Serbijas izlasē spēlēs trīskārtējais NBA regulārās sezonas vērtīgākais basketbolists Nikola Jokičs. Grieķijas izlasi uz priekšu vedīs Jannis Adetokunbo, bet Slovēnijas - viena no basketbola lielākajām zvaigznēm, Luka Dončičs. Viņš pirms turnīra sākuma jau pabija Rīgā uz pārbaudes spēli, neliedzot autogrāfus un dāvanas bērniem.
Tie gan nebūs vienīgie basketbola spīdekļi turnīrā. Latvijas izlasē pēc trīs gadu pārtraukuma spēlēs Kristaps Porziņģis, kuram tas kļūs par karjeras otro Eiropas čempionātu. Lietuvas izlasē līdera lomu var uzņemties Jons Valančūns, bet Somijas izlasē pārbaudes mačos neapturams bijis Lauri Markanens. Itālijas izlasē spēlē Simone Fontekio, Turcijas izlasē uzlecošā zvaigzne Alperens Šengins, bet Francijas - jaunie spīdekļi Alekss Sarrs un Zakarijs Risašē.
Basketbola faniem zināmi ir arī tādu spēlētāji vārdi kā: Deniss Šrēders, Francs Vāgners, Jusufs Nurkičs, Gēršons Jabusele, Goga Bitadze, Sandro Mamukelašvili, Deni Avdija, Bogdans Bogdanovičs, Danilo Galināri, Nikola Vučevičs, Santi Aldamas un daudzi citi.
Which @NBA players are you most excited to see at #EuroBasket?⭐— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 5, 2025
🔗 Full list: https://t.co/ePlzlqghoy pic.twitter.com/8JLgv3T3RO
Ir arī traumas
Lai arī daudzās izlasēs spēlē zināmi basketbolisti, nevar uzskatīt, ka visas valstsvienības Eiropas čempionātu sagaidīs labākajos sastāvos.
Visvairāk cietusi Francija, kurai dažādu iemeslu dēļ atteikuši lērums spēlētāju ar Rūdiju Gobēru, Viktoru Vembanjamu un Evanu Furnjē priekšgalā. Karjeru izlasē noslēguši Nikolā Batums, Nando de Kolo, tāpat izlasē nespēlēs garais basketbolists Matiass Lesors un vēl citi.
Vācijas izlasei būs jāiztiek bez Franca Vāgnera brāļa Morica, Aizejas Hartenšteina un Maksimiliāna Klēbera. Tiesa, no trijotnes vien Morics pēdējos gados bijis stabila vērtība. Itālijai traumas dēļ nesanāca Dontes Divinčenzo debija valstsvienība. Viņš, lai varētu potenciāli spēlēt “EuroBasket”, bija saņēmis Itālijas pilsonību.
Nozīmīgi iztrūkumi ir arī citās izlasēs. Lietuvai personisku iemeslu dēļ nav pieejami Domants Sabonis, Mats Buzelis, bet no savainojuma turpina atgūties Mariušs Grigonis, Slovēnijas izlasē Dončičam nepalīdzēs Vlatko Čančars un Džošs Nībo (abi atkopjas no nopietniem savainojumiem), Lielbritānijai potenciāli nepalīdz NBA spēlējošais Oudžī Anunobī, bet Beļģijai - Toumanī Kamara un šī gada NBA čempions Adžajs Mičels.
Polijas rindās nebūs daudzpusīgais “Spurs” uzbrucējs Džeremijs Sohans, Bosnijai traumas dēļ nepalīdzēs Džanans Musa un debiju nepiedzīvos Luks Garza. Čehijai šī paša iemesla dēļ Tomāšs Satoranskis un Jans Veselijs. Iztrūkumi ir arī citās izlasēs, ieskaitot Latvijas, kam nespēlēs uzbrucēji Rodions Kurucs un Artūrs Strautiņš.
Favorīti un melnie zirdziņi
Pēc bukmeikeru un mediju balsojuma domām galvenā turnīra favorīte ir Serbija. Tās koeficients uz uzvaru čempionātā lēsts ar 2,35. Top trijnieks pēc bukmeikeru prognozēm ir Vācija (koeficients 6,50), Francija (koeficients 7,50) un Grieķija (koeficients 11,50). Latvijas basketbolistiem atvēlētas sestās augstākās izredzes kļūt par čempioniem - koeficients 19,00.
What would you change in volume 4 of the @LiveSmart #EuroBasket Power Rankings?— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 25, 2025
📊Full list: https://t.co/UXpuPX2w1V pic.twitter.com/5MWtX16hv6
Kas var sagādāt pārsteigumu? Pēc mediju balsojuma reālākie pārsteiguma autori varētu būt Somija ar Lauri Markanenu priekšgalā. Viņi spēlēs B grupā un noteiktas vietas iegūšanas gadījumā viņiem var sanākt spēkošanās pret Latviju astotdaļfinālā (ja Latvija tam kvalificēsies).
Arī Latvija saukta par potenciālu pārsteiguma autori, taču jāmin, ka latviešus uzskata arī kā vienus no favorītiem - visos FIBA spēka rangos tā bijusi piektajā vietā. Pārbaudes spēlēs pārsteidza Portugāle, labus rezultātus demonstrēja Lietuva, organizēts basketbols lielākoties bija redzams arī Itālijas izpildījumā.
Pārbaudes spēļu ciklu bez zaudējumiem pabeidza Serbija (7-0), Francija (5-0) un Somija (4-0). Vienu zaudējumu piedzīvoja Lietuva (6-1) un Vācija (5-1). Vissliktāk pārbaudes mačos veicās Beļģijai, Slovēnijai (abām 1-5), Kiprai (0-2) un Gruzijai (0-6).
Latvijas izlases sastāvs un grupas spēļu grafiks
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki, kuram tas būs noslēdzošais turnīrs ar izlasi, sastāvu paziņoja 24. augustā. Latvijas valstsvienību turnīrā pārstāvēs Kristaps Porziņģis, Dairis un Dāvis Bertāni, Rolands Šmits, Kristers Zoriks, Artūrs Žagars, Artūrs Kurucs, Rihards Lomažs, Andrejs Gražulis, Mareks Mejeris, Mārcis Šteinbergs un Klāvs Čavars.
Latvijas izlases spēles grupā paredzētas plkst. 18:00. 27. augustā gaidāms mačs pret Turciju (sastāvā Alperens Šengins, Eirolīgas klubos spēlējoši basketbolisti), 29. augustā pret Igauniju (iztiks bez Maika Kotsāra), 30. augustā pret Serbiju (ar Nikolu Jokiču priekšgalā), 1. septembrī pret Portugāli (sastāvā Porziņģa bijušais komandas biedrs Nēmiašs Kveta) un 3. septembrī Čehiju (jauneklīgs sastāvs ar Porziņģa komandas biedru Vitu Krejčī priekšgalā). Lai iekļūtu astotdaļfinālā, savā grupā jātiek top4.
🏀 Eiropas čempionāts basketbolā ir klāt! No 27. augusta līdz 14. septembrim čempionāts notiks Rīgā, Tamperē, Limasolā un Katovicē.— Jauns.lv (@JaunsLV) August 25, 2025
👉 Ieskaties Latvijas izlases spēļu kalendārā un atzīmē datumus savā sporta kalendārā! pic.twitter.com/TEgdcIQL8T
Fanu zona un ieiešana arēnā
Līdzīgi kā 2023. gadā hokeja čempionātā, arī šī gada “EuroBasket” Rīgā plānota fanu zona pie arēnas. Tā būs atvērta līdz pusnaktij spēļu dienās un to varēs apmeklēt arī līdzjutēji bez biļetēm uz spēlēm. Fanu zonā būs iespēja sekot līdz mačiem, piedalīties dažādos konkursos un iegādāties atspirdzinošus dzērienus un ēdienus. Biļešu īpašniekiem uz spēli jārēķinās, ka divos telšu punktos tās būs jāapmaina pret aprocēm. Tās ļaus ieiet arēnas teritorijā un vēlāk arī pašā spēļu hallē, ko varēs paveikt stundu pirms cīņas sākuma. Bērniem līdz sešu gadu vecuma, neaizņemot sēdvietu, ieeja bezmaksas. Par visiem noteikumiem iepazīsties ŠEIT.
Satiksmes ierobežojumi
Tā kā starp olimpisko centru Rīgā un “Xiaomi Arēnu” viss tiks pakārtots Eiropas čempionātam, tad ir arī satiksmes ierobežojumi. Laikā no 25. augusta līdz 14. septembrim tiks slēgts Grostonas ielas posms no Mālpils līdz Jāņa Dikmaņa ielai. Šajā laika posmā pa Mālpils ielu no Skanstes līdz Vesetas ielai tiks organizēta vienvirziena satiksme un nevarēs apstāties un stāvēt transportlīdzekļi. Līdz 15. septembra plkst.24 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana aizliegta Noliktavas ielas posmā no Torņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai starp Latvijas Banku un Neatkarības laukumu Vecrīgā.
Kur veldzēt slāpes Rīgā?
Turnīra garumā bez jau minētās fanu zonas par īpašajiem piedāvājumiem turnīra faniem padomājuši vietējie uzņēmēji. Dažādi restorāni un bāri piedāvā īpašos piedāvājumus gan “EuroBasket” biļešu īpašniekiem, gan arī mediju pārstāvjiem. Bez tā, ka spēlēm būs iespēja sekot līdz pie arēnas esošajā fanu zonā, tās pārraidīs ari daudz kur citur gan galvaspilsētā, gan citur Latvijā uz lielajiem ekrāniem. Spēļu tiešraides var meklēt TV3, TV6 un Go3 Sport kanālos.