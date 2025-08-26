Vai “Eurobasket” aproces varu dabūt dienu iepriekš un kāds alus būs arēnā? Jauns.lv atbild uz basketbola fanus interesējošiem jautājumiem
Divas dienas pirms 2025. gada Eiropas čempionāta sākuma Jauns.lv plašāk skaidro iekļūšanas arēnā noteikumus un citu svarīgu informāciju tās teritorijā.
Jau trešdien ar pirmajām spēlēm sāksies 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Latvijas Basketbola savienība iepriekš ziņoja par veidu, kā varēs iekļūt arēnas teritorijā, kurā bez spēļu aizvadīšanas tiks ierīkota arī fanu zona. Kā ziņots, tad, lai iekļūtu arēnā, iegādātās biļetes būs jāapmaina pret aprocēm. To varēs paveikt divos aproču saņemšanas punktos jeb teltīs.
🏆 Tuvojoties Eiropas čempionāta finālturnīram – FIBA EuroBasket2025 – rīkotāji aicina skatītājus, kuri gatavojas apmeklēt Arēnu vai fanu zonu laikus iepazīties ar informāciju par iespējām iekļūt EB2025 galvenajās norises vietās.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 21, 2025
Vairāk info: ⬇️https://t.co/gbvUu8yQsV
Kā Jauns.lv skaidroja Eiropas čempionāta izpilddirekcijas mārketinga menedžeris Kalvis Kovaļevs, tad saņemt aproces varēs tikai uz konkrētās dienas spēlēm. Tas nozīmē, ka, piemēram, iepriekšējā dienā uz kādu nākamās dienas spēli aproci iegūt savā īpašumā nebūs iespējams. Ja, piemēram, kāds cilvēks spēļu dienā uzrādīs vairākas biļetes (sev un vēl citiem, piemēram, radiniekiem vai draugiem), tad viņš varēs saņemt tik aproces uz konkrēto spēli, cik būs uzrādījis biļetes. Kā jau minēts iepriekš, iekļūšana spēļu arēnā būs iespējama stundu pirms cīņas sākuma (fanu zonā pēc pašu vēlmēm).
Jau iepriekš tika ziņots, ka bērniem līdz sešu gadu vecumam, neaizņemot papildus sēdvietu, ieeja uz spēlēm būs bezmaksas. Sociālajos tīklos atsevišķi basketbola apmeklētāji aktualizēja šo tematu, “EuroBasket 2025” mārketinga menedžerim apstiprinot esošo lietu kārtību. Pie ieejas gan var tikt prasīts dokuments, kas apliecinātu bērna vecuma.
Kopumā ieejai arēnas teritorijā būs veselas divas ieejas ar drošības kontroli - no Skanstes ielas un Grostonas ielas puses. Tiem faniem, kuriem nav biļete, būs iespēja atrasties fanu zonā, kas katru grupas spēļu dienā darbosies līdz pusnaktij. Fanu zonā būs iespēja baudīt izklaides programmu, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī kopā ar citu valstu līdzjutējiem baudīt turnīra gaisotni. Fanu zonā būs iespēja iegādāties atspirdzinošus dzērienus un ēdienus katrai gaumei. Ienest gan ko savu arēnas zonā nedrīkstēs - tas attieksies gan, piemēram, uz lietussargiem, gan personīgajiem dzērieniem, ieskaitot ūdeni. Vienīgais izņēmums ir zīdaiņu pudelītes.
Līdz basketbola svētkiem vēl tikai 2 dienas! 🤩 Aicinām uz oficiālo @EuroBasket fanu zonu!— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 25, 2025
✅ Atvērta IKVIENAM BEZMAKSAS! Arī bez biļetes uz spēlēm! Ierodies laicīgi, jo arī fanu zonai ir maksimālā ietilpība!
🕕 Atvērta katru spēļu dienu no 12:30, aktivitātes uz izklaides visai… pic.twitter.com/xa7zNxE9QY
Tāpat no fanu zonas iekšā arēnā fani nevarēs ienest tur nopirktos dzērienus un ēdienus, ieskaitot alu. Jauns.lv zināms, ka fanu zonā būs iegādājams “Bauskas alus” miestiņš, tikmēr pašā arēnā faniem būs nopērkams “Aldaris” Mežpils alus. Fanu zonā būs depozīta glāžu sistēma, savukārt pašā arēnā glāžu izskats nemainīsies un joprojām miestiņš tiks liets plastmasas glāzēs.
Pirms pāris mēnešiem “Xiaomi Arēna” ieviesusi jaunus noteikumus norēķinu kārtībā. Tie paredz norēķinus tikai ar maksājumu kartēm. Kā norāda Kovaļevs, pastāv gan vēl divas iespējas norēķiniem gan ar karti, gan skaidrā naudā - veikalā “Narvesen” un pretī B ieejai, taču kopumā jārēķinās ar bezkontakta norēķinu veidu. Tikmēr fanu zonā par iegādātajām precēm varēs samaksāt gan ar skaidru, gan bezskaidru naudu.
Latvijas basketbola izlasei apakšgrupā katras spēles sākums gaidāms plkst. 18:00. Trešdien, 27. augustā, turnīrs tiks sākts pret Turciju, kam sekos mači pret Igauniju 29. augustā, Serbiju 30. augustā, Portugāli 1. septembrī un Čehiju 3. septembrī.