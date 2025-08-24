Ir vai nav pārsteigumi? Luka Banki nosaucis Latvijas izlases sastāvu Eiropas čempionātam
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki paziņojis tos 12 spēlētājus, kuri būs valstsvienības sastāvā Rīgā gaidāmajā Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Kā pēdējie trīs liekie izvēlēti "Rīgas zeļļu" saspēles vadītājs Toms Skuja, no BK "Liepāja" uz "VEF Rīga" pārgājušais aizsargs Kristaps Ķilps, kā arī nākamo sezonu Turcijā aizvadošais centrs Kārlis Šiliņš.
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki atklājis paudis viedokli, ka šis būs viens no aizraujošākajiem un izaicinošākajiem brīžiem mūsu karjerās: "Mūsu galvenais spēks ir mājas arēna un fani, kas sniedz milzīgu enerģijas lādiņu komandai!"
💬 Luka Banki: "Esam izvēlējušies 12 spēlētājus, kuri aizstāvēs 🇱🇻 Latvijas krāsas EuroBasket 2025. 🏆— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 24, 2025
Šis būs viens no aizraujošākajiem un izaicinošākajiem brīžiem mūsu karjerās. 🔥
Mūsu galvenais spēks ir mājas arēna un fani, kas sniedz milzīgu enerģijas lādiņu komandai.” 💪… pic.twitter.com/JVJHr9YQfA
"Es ticu, ka tuvākajā laikā viņi piedalīsies mūsu programmas turpināšanā. Viņi pārbaudīja sevi šajā basketbola līmenī. Pieredzējušie spēlētāji ir augstu pacēluši prasību latiņu, taču viņi ne brīdi nepadevās un esam pārliecināti, ka viņus gaida laba nākotne," par Ķilpa, Skujas un Šiliņa darbu izlasē teica Banki.
Dairim Bertānam šis būs piektais Eiropas čempionāta finālturnīrs, Mejerim - ceturtais, Dāvim Bertānam - trešais, Porziņģim, Šmitam, Gražulim - otrais, kamēr Žagars, Zoriks, Kurucs un Čavars piedalījušies Pasaules kausa finālturnīrā. Augstākā līmeņa turnīrā debitēs Lomažs un Šteinbergs.
Sastāvs tika paziņots "YouTube" tiešraidē. Pirms sastāva paziņošanas valstsvienībā ir 15 kandidāti. Šonedēļ kļuva zināms, ka plantārā fascīta pēdā dēļ finālturnīrs ies secen vienam no potenciālajiem līderiem Rodionam Kurucam, kuram jau pirmdien viņa jaunā klubā Vitorijas "Baskonia" vēlmes paredzēta operācija. Iepriekš smaga pleca savainojuma dēļ no kandidātu loka tika svītrots vēl viens vieglais uzbrucējs Mārtiņš Laksa, padarot šo pozīciju Latvijas izlasei pavisam retu, jo savainojuma dēļ uz vietu sastāvā šovasar nepretendē vēl viens no vadošajiem vieglajiem uzbrucējiem Artūrs Strautiņš.
No 15 uz Atēnām braukušajiem basketbolistiem pēdējā pārbaudes spēlē malā palika Artūrs Žagars, kuru pēc muskuļa sasituma trešdienas mačā ar Grieķijas izlasi ir nolemts pietaupīt Eiropas čempionāta spēlēm, un Andrejs Gražulis, kurš esot apslimis. Šīs veselības problēmas radījua vēl vairāk jautājumu pirms sastāva nosaukšanas.
Pirms gatavošanās Eiropas čempionātam tika nosaukts paplašinātais 25 kandidātu saraksts, kas visi ieradās neoficiālajos treniņos. Smaga potītes savainojuma dēļ pilnībā gatavs pretendēt uz vietu izlasē nebija Aigars Šķēle. Tāpat pirmajās nedēļās no kandidātu saraksta tika svītrori Ričards Vanags, Verners Kohs, Anrijs Miška, Rodijs Mačoha, Toms Leimanis, Artis Ate un Ojārs Siliņš.
Tikmēr pretendentu sarakstā nebija atrodam Kriša Helmaņa vārds, kurš pēc vienošanās ar Luku Banki lēma karjeru turpināt Meksikas čempionātā, kas norisnās Eiropas čempionāta gatavošanās laikā. Kandidātu sarakstā no Eiropas vadošajās līgās spēlējošajiem šoreiz nebija atrodami Ingus Jakovičs, Anžejs Pasečņiks un Roberts Blumbergs.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrs, kurā 24 izlases spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā, sāksies trešdien. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).