Rīgā ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi Eiropas basketbola čempionāta dēļ
No šodienas Rīgā, Skanstes rajonā un atsevišķās vietās Vecrīgā un Pārdaugavā, plānots ieviest satiksmes ierobežojumus uz Eiropas vīriešu basketbola čempionāta laiku, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Līdz 15.septembra plkst.24 satiksmei slēgts Grostonas ielas posms no Mālpils līdz Jāņa Dikmaņa ielai starp "Xiaomi arēnu" un "Rimi" Olimpisko centru.
Tāpat šajā laika periodā pa Mālpils ielu no Skanstes līdz Vesetas ielai tiks organizēta vienvirziena satiksme un būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.
Transportlīdzekļu novietošanas aizliegums neattieksies un mikromobilitātes rīkiem - velosipēdiem, elektroskrejriteņiem, elektriskajiem vienriteņiem, velomobiļiem un velorikšām, kam šajā Mālpils ielas posmā būs izveidota speciāla stāvvietā.
Līdz 15.septembra plkst.24 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana aizliegta Noliktavas ielas posmā no Torņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai starp Latvijas Banku un Neatkarības laukumu Vecrīgā.
Īslaicīga stāvēšana būs liegta arī pirms viesnīcas "Park Inn by Radisson Riga Valdemara" Krišjāņa Valdemāra ielā Pārdaugavā, virzienā uz pilsētas centru.
Savukārt no trešdienas, 27.augusta, plkst.12 līdz 14.septembra plkst.24 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana tiks liegta Skanstes ielas posmā no Mālpils līdz Jāņa Dikmaņa ielai.