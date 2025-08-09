Kamēr pieaugušie iesildās, Latvijas U-16 basketbolisti kā ar ceļarulli pārbrauc Itālijas vienaudžiem Eiropas čempionātā
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase sestdien Gruzijā cīņā par pirmo vietu Eiropas U-16 čempionāta apakšgrupā pārliecinoši uzvarēja vienaudžus no Itālijas. Latvieši bija pārāki ar rezultātu 70:49 (20:15, 15:12, 16:14, 19:8).
Rezultatīvākais ar 16 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Bendžamins Jānis Beruē, 14 punktus guva Markuss Jahovičs, 11 punkti un 13 bumbas zem groziem bija Markusam Ķesterim, 6+6 šajos rādītājos iekrāja Emīls Pogiņš. Roberts Valdis Bērziņš punktus neguva, toties bloķēja trīs metienus, savukārt Ronijs Jeromanovs četriem gūtiem punktiem pievienoja četras pārtvertas bumbas.
Pretiniekiem 14 punktus guva Matija Sgacins. Latvijas basketbolisti vadībā bija teju visu maču, būdami precīzāki metienos (tālmetienos 6/18 pret 1/13), kā arī cīņā par atlēkušajām bumbām.
Piektdien pirmajā spēlē latvieši atspēlēja 17 punktu deficītu un ar 74:68 pieveica Grieķiju, bet Itālija ar 105:69 sagrāva Rumāniju.
Svētdien latvieši tiksies ar Rumāniju. Astotdaļfinālā Latvijas basketbolisti cīnīsies ar kādu no C grupas komandām (Spānija, Serbija, Vācija un Gruzija).
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolisti Baltijas kausā ar 97:59 sagrāva Igauniju, ar 90:60 apspēlēja Ukrainu un ar 84:69 pārspēja Lietuvu, ieņemot turnīrā pirmo vietu.
Citās pārbaudes spēlēs pirms Baltijas kausa latvieši ar 68:87 zaudēja vienaudžiem no Turcijas, divreiz uzvarēja Gruziju (76:47 un 84:55), turnīrā Madridē ar 47:86 piekāpās mājiniekiem, ar 55:62 - Francijas kadetiem un ar 96:46 pārspēja Vācijas komandu.
Galvenajam trenerim Edijam Šleseram izlasē palīdz Vairis Pusaudzis un Kaspars Vecvagars.
Latvijas U-16 basketbola izlases sastāvs:
Nils Krastiņš (Bertānu Valmieras BS), Tomass Latiševs, Markuss Jahovičs (abi - RBS/"Basketbola klase"), Kristofers Fībigs (RBS/"Jugla"), Luka Alekss Hlebovickis (BS "Ogre"), Ronijs Darels Jeromanovs (Mārupes NSS), Bendžamins Jānis Beruē ("McKinney Boyd"/"AB Elite", ASV), Emīls Pāvils Pogiņš (RBS/DSN - Seviljas "Real Betis", Spānija), Roberts Valdis Bērziņš, Emīls Steckis (abi - Liepājas SSS), Gustavs Vilcāns ("Ogres BS" - Dubai, AAE), Markuss Ķesteris (Mārupes NSS - "Stella Azurra", Itālija).
Jāpiebilst, ka šovakar, plkst. 21.00 Itālijas pilsētā Triestē Latvijas vīriešu basketbola izlase uzsāks pārbaudes spēļu ciklu pirms 2025. gada Eiropas čempionāta. Mūsējos, kuru rindas pēc triju gadu prombūtnes pastiprinājis 2024. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempions Kristaps Porziņģis, eksaminēs divkārtējā Eiropas čempione Itālija.