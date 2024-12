Timmas draugs ierodas uz bērēm un dalās ar emocionālu vēstījumu par basketbolista attiecībām ar Sedokovu

"Viņš piedeva viņai visus sānsoļus. Viņš atteicās tam ticēt, joprojām nēsājot viņu uz rokām. Viņa izspieda no viņa visu, ko varēja – mīlestību, karjeru, jaunību. Atstāja viņu ar tukšu maku un salauztu dvēseli. Daudzi saka, ka tā bija viņa izvēle, bet es tam nepiekrītu. Viņa izvēle vienmēr bijusi par labu Annai. Viņa piespieda viņu distancēties no visiem, lai varētu pilnībā kontrolēt viņu un viņa naudu, kad viņam tā bija. Visa viņa ģimene to apstiprināja. Aņa vienmēr bija teikusi, ka viņa ģimene nav viņai piemērota. Viņa sanaidoja viņus, lai viņš paliek viens, lai varētu ar viņu manipulēt. Pasaule ir nežēlīga un netaisnīga, "sašutis ir Pugačovs.