Timmas pirmā sieva pēc bērēm: "Divus gadus dzīvoju kopā ar Jāni Sanktpēterburgā. Viņu mīlēja Krievijā, bet tagad viņš ir mājās"

Sana ievietojusi arī foto no bērēm. Viņa parādīja, cik daudz cilvēku 27. decembrī atvadījās no Timmas. Atvadīšanās notika Rīgā bez Annas Sedokovas. "Vēlreiz paldies visiem Jāņa draugiem no Krievijas, es zinu, jūsu ir ļoti daudz. Jūsu presē ir daudz nepatiesas informācijas. No pirmās dienas, no pirmās minūtes tika darīts viss, lai Jāni atgrieztu mājās. Palīdzēja mātei saziedotā nauda. Jāni mīl Latvijā, lai tagad viņš atdusas mierā... mājās," piebilst Sana.