Porziņģis atklāj, kas viņam palīdzēja aizvadīt veiksmīgu atgriešanās spēli un pielāgoties neierastai lomai

Latvietis jau pirmajā ceturtdaļā pret savu bijušo klubu guva 11 punktus, bet puslaiku noslēdza kā vienības rezultatīvākais spēlētājs ar 18 punktiem. "Jau pirmajā dienā teicu, ka darīšu visu nepieciešamo, lai komanda uzvarētu," panākumu finālsērijas pirmajā mačā skaidroja Porziņģis. "Zināju, ka man jāgatavojas spēlē iesaistīties no soliņa, kas man ir kaut kas jauns, bet es to izdarīju, pieņēmu lomu un aizvadīju labu spēli. Treneris man pajautāja, ko es domāju par došanos laukumā no soliņa. Teicu, protams, darām tā. Tas nebija kaut kas īpašs. Es uzticos trenerim, bet viņš uzticas man."