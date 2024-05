Latvijas hokeja izlases sastāvā spēlē pret Kazahstānu gaidāmas izmaiņas; vārtos Gudļevskis

“Turpināsim paslēpes. Protams, mums ir plāns, mēs zinām, kas spēlēs. Iepriekšējā reizē nepateicu, šodien to nemainīsim. Tuvojas spēles pieteikums, kad tas būs, tad arī paziņosim. Teikšu tā – es taisu skautingu arī par pretinieku vārtsargiem, un man arī būtu vieglāk, ja viņi vārtsargu būtu paziņojuši vēl vakar un man būtu jāgatavo informācija par vienu, nevis par visiem trijiem. Lai kazahi arī pastrādā. Kazahiem, visticamāk, spēlēs Šutovs [Andrejs] (KHL kluba Astanas “Barys” pamatvārtsargs), paskatījāmies, no kurām pozīcijām viņš ielaidis vārtus, kādos augstumos ripa šķērsojusi vārtu līniju, tas viss mūsdienās ir pieejams. Džekiem sniegsim informāciju, arī par vārtsarga tendencēm spēlējot viens pret vienu, par to, kā viņš pārvietojas mazākumā, cik dziļi viņš ir vārtu laukumā – tas viss ir dziļi apskatīts,” situāciju, kāpēc netiek publiskots vārtsargs, skaidro Dārziņš.