Kaspars Daugaviņš pēc divām spēlēm starp pasaules čempionāta rezultatīvākajiem spēlētājiem

Latvijai ir 12. sliktākā metienu realizācija, pretinieku vārtos raidot astoņus no 73 metieniem jeb 10,96%, kamēr līdere ir Norvēģija, kas no 26 metieniem pa pretinieku vārtiem piecus izpildījusi precīzi. Savukārt skaitliskā vairākuma realizācijā Latvija ierindojas 13. pozīcijā ar vieniem gūtiem vārtiem astoņos vairākumos. Pirmajās divās spēlēs visveiksmīgāk vairākumā spēlējuši šveicieši, kuri izmantojuši sešus no deviņiem skaitliskajiem pārsvariem.