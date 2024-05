FOTO: iepazīsti Latvijas hokeja izlasi. Špikeris, kas noderēs hokeja faniem

Interesanti, ka neviens no Polijas izlases vārtsargiem nav dzimis Polijā. Tomāšs Fučiks ir no Čehijas, kurš pilsonību ieguva vien īsti pirms čempionāt, Džons Marejs no ASV, bet Dāvids Zabolotnijs no Vācijas. Visi viņi gan lielāko daļu savas profesionālās karjeras pavadījuši Polijas klubos.