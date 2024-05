Karloss Sainss uzskata, ka viņam bija lieliskas izredzes uzvarēt Maiami

“Man padevās patiesi labs starts, pirmajā līkumā būtu iebraucis otrais, bet, kā teica skolas laikā, Čeko ieradās kā torpēda,” stāsta Sainss. “Viņš gandrīz izsita mūs visus no trases, nācās izvairīties. Tādēļ zaudēju pozīcijas, bet pēc tam mans ātrums bija labs. Ja es būtu palicis trasē vienu apli ilgāk, varētu uzvarēt šajās sacīkstēs, tā kā to izdarīja Lando. Pitstopu veicām apli pirms trasē izbrauca drošības mašīna un tobrīd biju priekšā viņam. Līdz ar to esmu nedaudz sarūgtināts. Esmu sarūgtināts arī par startu un Oskaru, jo viņš lika mums abiem izbraukt no trases un bija arī sadursme.”