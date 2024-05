"F-1 ir haizivju vide!" Makss Verstapens komentējis Ņūvija aiziešanu no "Red Bull"

Verstapens atzīst, ka no viņa puses nav bijusi jēga mēģināt Ņūviju pierunāt palikt: “Man neviens nav jāpārliecina, jo galu galā, ja kāds grib iet prom, viņam vajag iet prom. Tieši to es viņam pats rakstīju. Ja domā, ka tas ir pareizs lēmums tev un tavai ģimenei, vai meklē savādāku izaicinājumu, tev tas ir jādara. Galu galā F-1 ir haizivju vide, visi domā tikai par sevi. Es to zinu, neesmu stulbs. Līdz ar to viss ir kārtībā.”