"Red Bull" pamet izcilais inženieris Ņūvijs, jau nākamgad varētu strādāt pie "Ferrari"

Adrians Ņūvijs esot vienojies ar “Red Bull”, ka jau 2025. gadā viņam būs tiesības pievienoties kādai no konkurējošajām F1 vienībām. Tiek ziņots, ka juristiem izdevies vienoties par izdevīgiem nosacījumiem līguma laušanai, kā rezultātā Ņūvijs nebūs spiests iet piespiedu atvaļinājumā pirms pievienošanās citai komandai. Neoficiāli zināms par punktu viņa līgumā, kas paredz, ka arī pēc līguma termiņa beigām viņš gadu nedrīkstētu strādāt kādā no konkurējošajām komandām. Līdz ar to, nostrādājot visu līguma termiņu, darbu citā komandā izcilais F-1 mašīnu konstruētājs teorētiski varētu sākt darīt vien 2027. gadā.