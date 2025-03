Shipsea noskrējis mūžā pirmo pusmaratonu...

Mainot attieksmi pret ķermeni, nomierinājies arī prāts un mērķi sākuši doties rokā. “Vairs nešķita, ka visam ir par maz laika, lai arī iepriekš sportam man neatlika laika tieši šī iemesla dēļ – ka nav laika,” stāsta Jānis, kurš tagad kustībai velta vismaz pāris stundu piecas dienas nedēļā. Bet sācies tas esot ar pazīstamās "YouTube" kanāla "Cilvēkjauda veidotājas" Lauras Denleres satikšanu. “Lauru satikām Šveicē uzreiz pēc Līgo. Tā bija tāda pusnejauša, bet ļoti vērtīga satikšanās, kurā mēs vienkārši runājāmies par visām tām fiziskajām un gara lietām, par to, cik trausls un spēcīgs vienlaikus ir cilvēka ķermenis. Un vēl par to, kā pēc trīsdesmit četrdesmit gadu sliekšņa ir citādāk jāpieskata sava miesa, sirds, asinsvadi un smadzenes – ja gribas būt foršiem (un dzīviem) vecākiem saviem bērniem arī nākotnē. Un galu galā – patikt sev.” Redzot Lauras un Mišela (viņas vīra) ikdienas rutīnu, “kaut kas noklikšķēja” arī Jānim ar sievu Zani. “Bet jo īpaši man, jo es kopš pārcelšanās uz Stokholmu biju savu ķermeni nokāvis līdz kliņķim. Ar visu to lidošanu divreiz nedēļā, negulēšanu, paviršu ēšanu, saldumiem kā pretstresa līdzekli un tamlīdzīgi. Bez alkohola un cigaretēm. Ja tas vēl būtu pa virsu, šī stāsta, iespējams, nebūtu.”