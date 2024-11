Jānis Šipkēvics sajaukts ar paša dēlu Shipsea...

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", par "Baltijas balvas" vienu no žūrijas pārstāvjiem piekritis būt Jānis Šipkēvics seniors, taču piedāvājums vērtēt pretendentus viņam atnācis kuriozi. Proti, Jānim piezvanījusi operdziedātājas Ineses Galantes meita Diāna, kura sacījusi, ka aicina Šipkēvicu nākt atlases komisijā kā talantīgu, jaunu dziedātāju, skaistas balss īpašnieku un autoritāti dažādu žanru mūzikā... “Vai tas tiešām ir par mani? Sava dēla Jāņa kāzās uzgāju uz skatuves, paņēmu ģitāru un visai publikai nodziedāju Keta Stīvensa dziesmu "Father and Son". Bet vai tas ir pietiekami, lai sauktu mani par talantīgu, skaistas balss īpašnieku un vēl jo vairāk par autoritāti dažādu žanru mūzikā? Kas man iepatikās no tā, ko man toreiz sacīja Diāna, un kas man tiešām atbilst – ir vārds “jaunais”. Tajā brīdī Diāna saprata, ka sazvanītais nav Šipsijs! Abi sasmējāmies, es viņai iedevu sava dēla telefona numuru,” klātesošajiem pieredzēto kuriozu atklāja "Radio SWH" valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics, kurš, protams, augstu vērtē sava dēla Jāņa Šipkēvica talantu un muzikālo izaugsmi un kuram kā vēl viens humorīgs kuriozs atmiņā atausa reize, kad pašā bērnībā puikam pateikts – nekāds dziedātājs no viņa nesanāks.