"Man laimējies tevi apprecēt!" Jānis Šipkēvics ar sievu Zani atzīmē septīto kāzu gadadienu

“Es teikšu īsi. Tu esi visbrīnišķīgākais cilvēks, kādu es šajā pasaulē jebkad esmu saticis! Punkts. Un – how cool is that (cik tas ir forši) – tieši man laimējies tevi apprecēt! Būt kopā ar tik sirsnīgu, plaši domājošu, asprātīgu (un šis ir ļoti būtiski) sievieti. Un vēl tu esi ļoti rūpīga un pacietīga. Un skaista. Un superīga mamma arī. Paldies, ka esi kopā ar mani, Zane Šipkēvica! Nu jau septiņus gadus oficiālā savienībā. Laižam tālāk,” rakstīja Šipkēvics.