Noklausies! SHIPSEA izdod jaunu versiju grupas “Apvedceļš” dziesmai “Zemenes”
16.jūnijā SHIPSEA klausītājiem nodod savu versiju grupas “Apvedceļš” dziesmai “Zemenes” - skaņdarbam, kas daudzu latviešu atmiņās iemantojis īpašu vietu. SHIPSEA interpretācijā dziesma izskan ar viņam raksturīgiem skaņu meklējumiem un iegūst jaunas krāsas, saglabājot tās sirsnību.
Laikā, kad no pieredzējušiem mūziķiem tiek sagaidīts arvien jauns pašu radīts repertuārs, SHIPSEA apzināti izvēlas izcelt arī citu autoru dziesmas, kas veidojušas viņa izpratni par latviskumu. Viņaprāt, tas dzīvo ne tikai jaunradē, bet arī latviešu mūzikas mantojumā - dziesmās, kas mūs vieno.
““Zemenes” ir viena no tām dziesmām, kurā saklausāms kaut kas ļoti pazīstams, savējais. Šajā programmā es vēlējos izcelt autorus, kuri man daudz iemācījuši, kā sajūtas pārvērst dziesmā. Tādas, kurās glabājas mūsu latviskā muzikālā identitāte,” saka Jānis Šipkēvics.
“Zemenes” izskanēs arī ļoti īpašā koncertā “Mūsu balss” 12.jūlijā plkst. 16.00 Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos. Programmā līdzās SHIPSEA orģināldziesmām skanēs Imanta Kalniņa, “Jauns mēness”, Zigmara Liepiņa dziesmas, kā arī tautasdziesmas.
Koncerta norises vieta nav izvēlēta nejauši. Neikenkalns ir vieta, kur aizsākās Dziesmu svētku tradīcija un notika pirmās dziesmu dienas. Tā ir viena no Latvijas īpašajām kultūrvietām – skaista, autentiska un iedvesmojoša dabas oāze, kuru vismaz reizi dzīvē būtu vērts apmeklēt ikvienam.
Koncerts sāksies dienas laikā, plkst. 16.00, lai to būtu ērtāk apmeklēt arī ģimenēm. Tas nav īpaši veidots bērnu auditorijai, tomēr ikviens ir aicināts ņemt līdzi bērnus un jauniešus, ja ir vēlme kopā klausīties dziesmas, kurās dzīvo mūsu valoda un latviskā būtība.
Dziesmas orģināla mūzikas un teksta autors ir Jānis Krūmiņš. Dziesmas “Zemenes” jauno skanējumu veidojis Jānis Šipkēvics un SHIPSEA grupas mūziķi - Miķelis Putniņš, Una Daniela, Rūdolfs Dankfelds un Kārlis Josts.
Dziesmas vizuālajā noformējumā izmantota Ērika Apaļā glezna "Zemeņcilvēks".
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