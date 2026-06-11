Meitene ziņkārības pēc veic DNS testu un paliek bez ģimenes; viņas tēvocis brīdina citus
Parasts DNS tests, ko sieviete nolēma veikt no ziņkārības, negaidīti atklāja ģimenes noslēpumu, kas tika slēpts gadu desmitiem.
Pēc rezultātiem viņa uzzināja, ka vīrietis, kuru visa mūža garumā uzskatīja par tēvu, patiesībā nebija viņas bioloģiskais vecāks. Par to sievietes tēvocis rakstīja populārā forumā "Reddit".
Kā nevainīgs tests iznīcināja ģimeni
Vīrietis nolēma brīdināt citus par iespējamiem šādu testu sekām. Pēc viņa teiktā, viņa brāļa meita veica "23andMe" testu, negaidot neko neparastu, taču rezultāts pilnībā mainīja viņas priekšstatu par ģimeni.
"Es zinu, ka visiem ir ziņkārīgi uzzināt par savu ģenealoģiju, un šķiet, ka tas ir nekaitīgs tests, taču dažkārt šādi rezultāti var atklāt noslēpumus, kas maina cilvēku dzīves," rakstīja vīrietis.
Izrādījās, ka sievietes māte pirms daudziem gadiem bija iemīlējusies citā cilvēkā, tomēr nolēma saglabāt laulību ģimenes stabilitātes dēļ. Viņa pat nenojauta, ka ir stāvoklī no cita vīrieša, tāpēc patiesība, kas atklājās pēc 45 gadiem, bija satricinoša visiem šī stāsta dalībniekiem.
Patiesība gadu desmitus vēlāk
Pēc atklājuma māte nolēma neko neslēpt no meitas. Pēc radinieka teiktā, viņa sacīja, ka ir gatava atbildēt uz jebkuru jautājumu un atbalstīja meitas vēlmi uzzināt vairāk par savu izcelsmi. "Sākumā mamma bija šokā, bet teica meitai, ka pastāstīs visu, ko tā vēlēsies uzzināt," atcerējās tēvocis.
Tomēr situācija izrādījās daudz sarežģītāka. Vīrietis, kuru sieviete uzskatīja par savu tēvu un kurš viņu audzināja, nomira apmēram pirms 20 gadiem. Bioloģiskais tēvs tajā laikā arī pārdzīvoja grūtu dzīves posmu un neilgi pēc tikšanās ar meitu nomira.
Ģimene pārtrauca saziņu pēc noslēpuma atklāšanas
Pēc negaidītā atklājuma attiecības starp māti un meitu sāka strauji sabrukt. Galu galā sieviete pilnībā pārtrauca saziņu ar māti un ar viņu nerunā jau piecus gadus.
Tagad mātei ir 73 gadi, un meita ir viņas vienīgais bērns. Pēc brāļa teiktā, viņa joprojām smagi pārdzīvo notikušo un vaino sevi. "Viņa saka: "Es to esmu pelnījusi." Māsa domā, ka tas ir viņas sods," stāstīja vīrietis.
Radinieks brīdina citus par DNS testu riskiem
Pēc piedzīvotās ģimenes drāmas vīrietis aicināja cilvēkus iepriekš padomāt par iespējamām ģenētisko testu sekām. Viņš uzsvēra, ka šādi testi var būt noderīgi, pētot iedzimtas slimības, bet dažkārt atklāj faktus, kuriem ģimene nav gatava.
"Uz spēles var būt daudz vairāk nekā vienkārša ziņkārība," viņš piebilda.