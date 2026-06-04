Tuvākajās dienās brīžiem gaidāms lietus.
Sabiedrība
Šodien 08:19
Tuvākajās dienās brīžiem gaidāms lietus
Piektdien un sestdien, kā arī nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs naktī uz sestdienu, spēcīgākās lietusgāzes prognozētas Kurzemē. Piektdien un sestdien Latvijā būs daudz mākoņu, bet svētdiena gaidāma saulaina.
Gaisa temperatūra piektdien un svētdien pakāpsies līdz +20..+25 grādiem, par kādu grādu mazāk būs vietām piekrastē, savukārt sestdien temperatūra nepārsniegs +15..+22 grādus un pūtīs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš.
Nākamnedēļ gaidāmi mainīgi laikapstākļi, reizēm līs un dārdēs pērkons, nedēļas vidū kļūs vēsāks.
Jau ziņots, ka 1. jūnijā sākās meteoroloģiskā vasara. Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem jūnijs Latvijā gaidāms aptuveni divus grādus siltāks par normu, arī vasara kopumā prognozēta siltāka nekā parasti.