NASA pārtrauc Marsa atmosfēras pētīšanas misiju.
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Šodien 08:00
NASA pārtrauc Marsa atmosfēras pētīšanas misiju
Pēc Marsa zondes pazušanas ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) trešdien paziņoja par Marsa atmosfēras pētniecības misijas pārtraukšanu.
Zonde MAVEN, kas tika palaista kosmosā 2013. gada novembrī, riņķoja orbītā ap Marsu aptuveni desmit gadus un nosūtīja uz Zemi svarīgus pētniecības datus, īpaši par Marsa atmosfēru. Taču pirms aptuveni sešiem mēnešiem NASA zaudēja kontaktu ar kosmosa kuģi.
Sākotnēji bija plānots, ka MAVEN misija ilgs tikai vienu vai divus gadus. Zondes savāktie dati ļāvuši zinātniekiem labāk izprast procesus, kuru dēļ planēta ir zaudējusi lielāko daļu sava gaisa.
NASA izpētes programmas vadītāja Tifānija Morgana norādīja, ka MAVEN būtiski veicināja mūsu izpratni par Marsa atmosfēru un klimata vēsturi. Zonde kalpoja arī kā sakaru retranslators starp Zemi un robotiem, kurus NASA nosūtījusi uz Marsu.