Mūsdienīga izakaja ar skatu uz Daugavu
Šodien 15:29
Ja Rīgā meklējat vietu, kur vakari iegūst citu tempu, SHIYUZU ir viena no precīzākajām izvēlēm.
"ExPorto" kompleksā esošais restorāns piedāvā mūsdienīgu japāņu izakajas interpretāciju: vieglu, pārdomātu un atturīgu. Virtuves rokraksts balstās kvalitātē un precizitātē. Uzmanības centrā ir produkts, tā svaigums, tekstūra un līdzsvars. Garšas ir tīras, nepārslogotas, bet niansētas, radot pieredzi, kas paliek atmiņā bez liekas demonstrācijas.
Interjers ir ar izteiktu raksturu: silts, dziļš un estētiski noslīpēts. Tas nav uzkrītoši grezns, bet pārliecinošs savā koncepcijā, kur katrai detaļai ir nozīme.
Īpašu lomu ieņem terase ar skatu uz Daugavu. Ar jahtu piestātni fonā saulrieta stundās gaisotne iegūst vieglu Vidusjūras noskaņu, gandrīz kā neliels Monako fragments Rīgā.
"ExPorto" Eksporta ielā 1A, Rīgā