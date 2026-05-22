Iezīmēti jaunās valdības deklarācijas pamatvirzieni, atklāj Valainis
Partijas, kas iesaistījušās jaunās valdības veidošanas sarunās, ir iezīmējušas galvenos virzienus topošajai valdības deklarācijai, un patlaban notiek detalizēts darbs pie konkrētiem jautājumiem, sacīja Latvijas Zemnieku savienības (LZS) priekšsēdētājs, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Viņš norādīja, ka visu dienu notiek intensīvs darbs pie deklarācijas satura, pakāpeniski izskatot dažādas jomas.
"Ir iezīmēti pamata virzieni visām partijām, un šobrīd soli pa solim ejam cauri svarīgākajiem jautājumiem," sacīja politiķis.
Valainis atzina, ka starp apspriestajām tēmām ir arī tādi jautājumi kā bāzes pensiju ieviešana, lauksaimnieku tiešmaksājumi, ekonomiskā attīstība un cilvēkkapitāla stiprināšana. Vienlaikus diskusijās īpaša uzmanība pievērsta reģionālajai attīstībai.
"ZZS skatījumā reģionālā attīstība vienmēr bijusi būtiska prioritāte - kā jaunā valdība redzēs reģionu attīstību un kādus risinājumus piedāvās," uzsvēra ministrs.
Tāpat pakāpeniski tiek skatīti uzņēmējdarbības vides jautājumi, tostarp birokrātijas mazināšana. Pēc Valaiņa teiktā, katra partija ir sagatavojusi savu redzējumu par galvenajiem darbiem, un pēc tam sekos tālāka vienošanās par kopīgo rīcību.
Runājot par nozaru jautājumiem, politiķis uzsvēra, ka īpaši svarīgi ir nodrošināt secīgu virzību arī lauksaimniecības politikā.
Vienlaikus viņš atturējās komentēt kuluāros izskanējušās versijas par iespējamo amatu sadalījumu.
"Viss, kas šobrīd parādās publiskajā telpā, ir politiskā procesa daļa - dažādas teorijas. Nevienu no tām šobrīd nevaru apstiprināt," sacīja Valainis.
Kā ziņots, partijas, kas paudušas gatavību piedalīties Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga (AS) vadītajā valdībā, aicinātas iesniegt savus priekšlikumus valdības deklarācijai, lai to varētu apspriest šodien. Sarunu mērķis ir līdz 25. maijam panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi, tostarp par ministriju sadalījumu un galvenajiem politikas virzieniem.
Jauno valdību pēc līdzšinējās premjeres Evikas Siliņas (JV) demisijas apņēmusies veidot "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un "Jaunā vienotība" (JV).