Kleitu sezona ir klāt: kā ātri novērst pavasara bālumu bez solārija un ķīmijas?
Maijs ir laiks, kad gribas vilkt vieglākas drēbes un ļaut ādai elpot. Tomēr daudzas sievietes pirmajās siltajās dienās saskaras ar divām problēmām – āda pēc ziemas ir izteikti bāla un ļoti bieži arī nogurusi un bāla. Kāpēc vasarā āda sprēgā un kā iegūt tūlītēju, veselīgu mirdzumu, izmantojot tikai dabas spēku?
To jautājām dabiskās kosmētikas zīmola Green Wing autorei Ancei Dandenai, kas ir ķīmijas maģistre un izstrādājusi daudzus dabiskus līdzekļus ādas kopšanai. Viņa stāsta: “Mēs esam pieraduši vainot ziemas salu, taču vasaras saule, vējš, kondicionēts gaiss un biežāka skūšanās burtiski nojauc ādas dabisko aizsargbarjeru. Rezultātā mitrums iztvaiko daudz ātrāk. Parastie, ūdeņainie losjoni sniedz tikai īslaicīgu efektu. Lai āda būtu zīdaina un gluda, tai vajadzīga dziļa barošana un pareizas tekstūras.”
1. solis: Cīņa ar pavasara bālumu
Kamēr saule vēl tikai iesilda, nav nepieciešams bojāt ādu solārijos vai riskēt ar pleķainiem pašiedeguma krēmiem. Dabiskā kosmētika piedāvā alternatīvu – produktus, kas ietonē ādu uzreiz, vienlaikus sniedzot intensīvu kopšanu.
- Tūlītējam bronzas efektam: Ja vēlies uzreiz noslēpt pavasara bālumu, ideāls risinājums ir Kafijas ķermeņa sviests. Tā sastāvā ir dabiskais kafijas ekstrakts un minerālu pigments ar spīdumu, kas nodrošina izteikti tumšāku toni, piešķirot kājām un pleciem tūlītēju mirdzumu. Sviests iesūcas ātri un neatstāj smaguma sajūtu.
- Pludmales somas karaliene: Dodoties sauļoties, neaizvietojama būs Tonējošā eļļa ar burkānu eļļu. Tā piešķir ādai vieglu, zeltainu toni uzreiz pēc uzklāšanas, bet saulē strādā kā iedeguma aktivizētājs, palīdzot iesauļoties ātrāk un vienmērīgāk. Bonuss – dievīgs mango aromāts visai dienai.
2. solis: Intensīva barošana
Vakarā pēc saules vannām un sāļā jūras ūdens āda brēc pēc mitrināšanas. Šim nolūkam vislabāk izmantot biezus, barojošus sviestus, kas izveido aizsargkārtiņu un nakts laikā atjauno epidermu.
Zelta likums: Jebkuru dabisko sviestu vai eļļu vislabāk uzklāt uzreiz pēc dušas uz viegli mitras ādas. Tā Tu burtiski ieslēgsi ūdens molekulas ādā, dubultojot mitrināšanas efektu.
- Ogu ķermeņa sviests: Izgatavots no tīrām, dabīgām eļļām un sviestiem. Tas ir ļoti trekns un barojošs, burtiski atdzīvina pat vissausāko ādu un apbur ar saldu ogu aromātu.
- Ziedu ķermeņa sviests: Tām, kuras dod priekšroku karaliskai klasikai. Tā sastāvā esošā rožu ēteriskā eļļa ne tikai dziedē un nomierina saules nogurdinātu ādu, bet arī pārvērš vakara rituālu luksusa SPA procedūrā.
3. solis: Pasargā sevi no odiem
Vasaras vakaros odu un dunduru uzbrukumi var sabojāt jebkuru ballīti. Izrādās, pretodu līdzeklim nav jābūt ar kodīgu ķīmijas smaku – dabas ēteriskās eļļas sargā pat labāk, vienlaikus kopjot ādu.
- Dienas steigai un svaigumam: Citronzāles ķermeņa eļļa ir ideāli piemērota lietošanai pa dienu. Tā iesūcas zibenīgi, sniedz atsvaidzinošu enerģiju, bet tās aromāts dabiski atbaida odus. Āda mirdz, bet kukaiņi lido garām!
- Vakara relaksācijai un masāžai: Lavandas masāžas eļļa iesūcas lēnāk, tāpēc ir ideāla masāžai un pēdu palutināšanai pēc garas pastaigas. Lavanda ir spēcīgs dabas vairogs pret kukaiņiem, nodrošinot mierīgu vasaras vakaru bez kodumiem.
Ance Dandena uzskata, ka skaista, pabarota un veselīgi mirdzoša āda ir labākais vasaras aksesuārs. Izvēloties Green Wing dabiskos ķermeņa kopšanas produktus, kas strādā daudzfunkcionāli, Tu ne tikai ietaupi vietu plauktā, bet arī sniedz savam ķermenim tīru dabas mīlestību!