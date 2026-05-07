"Pietiek ar vienu kritienu, lai sekas paliktu uz mūžu!” Bērnu slimnīcā nonācis rekordliels cietušo skaits
Pēc garajām svētku brīvdienām Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā pēc palīdzības vērsies rekordliels pacientu skaits.
Liela daļa bērnu slimnīcā nonākuši ar traumām, kas gūtas, aktīvi pavadot laiku ārā, tostarp pārvietojoties ar velosipēdiem, skrejriteņiem un citiem mikromobilitātes rīkiem bez aizsargķiveres, informēja slimnīcas pārstāve Līva Segliņa.
Otrdien pēc palīdzības vērsušies 286 bērni – tas ir lielākais diennakts pacientu skaits pēdējo gadu laikā. Vairāk nekā 100 bērnu vienas dienas laikā nonākuši traumpunktā ar roku, kāju, muguras un deguna sasitumiem un lūzumiem, kā arī galvas traumām, kuru risks būtiski pieaug, ja bērni pārvietojas ar mikromobilitātes rīkiem bez aizsargķiveres.
Īpaši satraucoši ir tas, ka galvas traumas tiek reģistrētas arī bērniem līdz trīs gadu vecumam, kuriem pat šķietami neliels kritiens var radīt nopietnas sekas.
Ķiveres lietošana ir obligāta, braucot ar velosipēdu bērniem līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) un braucot ar elektroskrejriteni bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot). Mediķi aicina ķiveri lietot arī vecākiem bērniem un pieaugušajiem.
Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra virsārste Dace Barkeviča uzsver: “Pietiek ar vienu neveiksmīgu kritienu, lai trauma atstātu sekas uz visu mūžu, taču ķivere ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā bērnu pasargāt. Aicinām vecākus sagādāt bērniem viņiem patīkamus un piemērotus aizsarglīdzekļus, lai pārvietošanās ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļslidām vai elektroskrejriteni būtu iespējami droša.”
Līdztekus traumām, kas gūtas, braucot ar skrejriteņiem un velosipēdiem, siltajā laikā arī batutu lietošana kļūst par biežu traumu iemeslu. Visbiežāk cieš rokas, kājas un galva, taču atsevišķos gadījumos traumas var būt smagas un ar ilgstošām sekām.
“Vecākiem ir jāizvērtē iespējamie riski un jārūpējas, lai izklaide būtu droša. Batutam jābūt stabili novietotam un aprīkotam ar aizsargtīklu – izkrišana no batuta visbiežāk izraisa smagākās traumas, jo kritiens notiek uz cietas virsmas. Vienlaikus uz batuta drīkst atrasties tikai viens bērns, jo vairāki lēcēji ievērojami palielina sadursmju un līdzsvara zuduma risku. Svarīgi atcerēties, ka arī līst zem batuta nedrīkst, ja kāds jau atrodas uz tā,” atgādina Dace Barkeviča.
Bērnu slimnīca aicina vecākus, bērnus un jauniešus neuztvert drošības noteikumus kā formalitāti, bet kā būtisku priekšnoteikumu veselībai. Āra aktivitātes ir vērtīgas un nepieciešamas bērna attīstībai, taču atbildīga pieaugušo rīcība, aizsarglīdzekļu lietošana un pastāvīga uzraudzība var būt izšķiroša, lai bērna prieks nebeigtos ar vizīti slimnīcā.