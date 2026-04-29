No mitrināšanas līdz aizsardzībai - jaunie ādas kopšanas risinājumi
SENSAI paplašina savu ādas kopšanas līniju ar trīs jauniem produktiem, kas apvieno intensīvu mitrināšanu, ādas atjaunošanu un augsta līmeņa aizsardzību pret ikdienas vides ietekmi, piedāvājot kompleksu pieeju veselīgas un mirdzošas ādas uzturēšanai.
Ātri uzsūcošs sejas losjons SENSAI Cellular Performance Extra Intensive Lotion, kas paredzēts intensīvai ādas mitrināšanai un atjaunošanai. Produkts izstrādāts, lai vienlaikus sniegtu dubultu mitrināšanas efektu, palīdzot ādai ātrāk atgūt vitalitāti un veselīgu izskatu.
Tā bagātinošā, vienlaikus atsvaidzinošā formula acumirklī piepilda ādu ar mitrumu, padarot to gludāku un elastīgāku jau no pirmās lietošanas reizes. Regulāri lietojot, tiek veicināta ādas atjaunošanās, nodrošinot ilgstošu mitrināšanu un dabisku mirdzumu. Piemērots visiem ādas tipiem.
SENSAI Cellular Performance Extra Intensive Cream ir bagātīgs, samtainas tekstūras sejas krēms, kas nodrošina zīdainu un gludu ādu dienu no dienas, kā arī ilgtermiņā. Ilgstošu pētījumu rezultātā SENSAI ir izstrādājis formulu, kas palīdz “uzlādēt” ādu ar tai nepieciešamo enerģiju, veicinot šūnu aktivitāti un uzlabojot ādas vispārējo stāvokli.
Krēma izsmalcinātā formula, kas bagātināta ar augstas kvalitātes dabīgajām eļļām, sniedz tūlītēju tvirtuma un starojuma sajūtu. Tā sastāvā esošais koncentrētais hialuronāts palīdz intensīvi mitrināt ādu un veicina tās elastību, vienlaikus atbalstot kolagēna sintēzes procesus.
Produkta aktīvās sastāvdaļas ir Ene-Activate Complex, Bio-Cell Activator, Koishimaru zīds un CPX Vital Extract, kas kopā nodrošina ādas atjaunošanu un tās vitalitātes uzlabošanu
SENSAI Advanced Essence Day Veil ir pretnovecošanās dienas esence ar SPF 50, kas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību pret ikdienas UV starojumu. Produkta zīdainā tekstūra viegli izklājas uz ādas, radot komfortablu sajūtu bez sausuma vai saspringuma.
Esence paredzēta lietošanai kā noslēdzošais solis ādas kopšanas rituālā. Tā palīdz aizsargāt ādu dienas laikā, vienlaikus saglabājot tās gludumu un komfortu. Piemērota visiem ādas tipiem.
SENSAI jaunie produkti iezīmē vēl vienu soli uz priekšu mūsdienīgā ādas kopšanā, apvienojot efektīvu mitrināšanu, atjaunošanu un aizsardzību vienotā ikdienas rituālā.