Trīs soļi līdz nevainojamam un mirdzošam grimam
Dekoratīvā kosmētika mūsdienās apvieno gan estētiku, gan ādas kopšanu, piedāvājot produktus, kas ne tikai uzlabo izskatu, bet arī nodrošina komfortu un mitrināšanu visas dienas garumā. Īpaši pieprasīti ir līdzekļi, kas piešķir ādai dabisku mirdzumu un vienmērīgu finišu, vienlaikus saglabājot ilgnoturību.
Šo efektu iespējams panākt ar rūpīgi izstrādātu produktu kombināciju, kas savstarpēji papildina viens otru. Iedvesmojoties no Koishimaru zīda nepārspējamā skaistuma, Radiant Glow Foundation piešķir ādai kāroto, dabisku mirdzumu. Šis tonālais krēms, pateicoties unikālajai gēla tehnoloģijai, nevainojami saplūst ar ādu, radot svaigu un mitrinātu mirdzumu, kas saglabājas visas dienas garumā – no rīta līdz pat vakaram.
Lai vēl vairāk izceltu Radiant Glow Foundation sniegto rezultātu, ieteicams to kombinēt ar jauno Glowing Base, kas palīdz izveidot vienmērīgu un mirdzošu pamatu. Savukārt Hydrating Fix Mist nodrošina grima fiksāciju un palīdz saglabāt tā svaigo izskatu, vienlaikus piešķirot ādai patīkamu mitrinošu komfortu.
Radiant Glow Foundation izceļas ar spēju atdarināt zīda mirdzumu. Tā oriģinālā formula, kas balstīta uz unikālu gēla tehnoloģiju, nodrošina īpaši svaigu un mitrinātu starojumu. Uzklāšanas laikā gēla tīkls, kas piesātināts ar gaismu atstarojošām eļļām, veido vienmērīgu slāni uz ādas. Tas izkliedē gaismu un piešķir ādai izteiksmīgu, mitruma piesātinātu mirdzumu. Papildus tam formulā iekļautās krāsainās eļļas nodrošina dabisku, nepūderveida finišu, kas harmoniski pielāgojas ādas tonim un piešķir tai nevainojamu, zīdainu mitruma izskatu.
Šis tonālais krēms ir pirmais šāda veida produkts ar īpašo gēla tehnoloģiju, kas nodrošina ilgnoturīgu, mitru mirdzumu. Gēla sastāvdaļa aptver eļļas un citus savienojumus, veidojot tekstūru, kas uzklājas kā vienmērīga, viegla gēla plēve ar mirdzumu, kas pārpilns ar svaigu mitrinājumu. Produkts ir izstrādāts tā, lai tas pielāgotos sejas kustībām un mīmikai, novēršot nogulsnēšanos grumbiņās un izbalēšanu laika gaitā. Rezultātā tiek iegūts nevainojams finišs, kas saglabājas noturīgs un estētiski pievilcīgs visas dienas garumā.
Glowing Base ir sejas ādas izskatu uzlabojošs līdzeklis, kas kopš savas parādīšanās tirgū ir iemantojis arvien lielāku popularitāti un kļuvis par neaizstājamu kosmētikas sastāvdaļu. Tas ir īpaši iecienīts, pateicoties spējai piešķirt ādai svaigu, gaismas piesātinātu izskatu, vienlaikus veidojot gludu un vienmērīgu pamatu, kas būtiski atvieglo tonālā krēma uzklāšanu.
Jaunais Glowing Base ir papildināts ar vēl izteiktāku mirdzuma un mitrināšanas efektu. Tā sastāvā ir bagātīgi koncentrēti irizējoši pūderi ar izcilām gaismas atstarojošām īpašībām, kas piešķir ādai īpaši izteiksmīgu, mitruma piesātinātu starojumu.
Produkta gludā un zīdainā tekstūra nodrošina ilgstošu mitruma sajūtu, palīdzot ādai saglabāt komfortu visas dienas garumā, tādējādi uzlabojot grima noturību.
Hydrating Fix Mist ir mitrinošs fiksējošais miglas sprejs, kas radīts, lai saglabātu grima svaigo izskatu un vienlaikus nodrošinot optimālu ādas hidrēšanu. Tās smalkā, caurspīdīgā migla vienmērīgi izplatās pa seju, uzklājot nemanāmu plīvuru, kas neļauj ādai justies saspringtai.
Mitrinošā fiksējošā formula nodrošina, ka nav jāizdara kompromisi starp grima noturību un mitrināšanas komfortu. Fiksējošo vielu kombinācija palīdz novērst izsmērēšanos un pārnesi, bet mitrinošās īpašības atstāj ādu atsvaidzinātu un mitrinātu ar katru izsmidzinājumu.
Papildini grima tēlu ar elegantu akcentu lūpām – Sensai The Lipstick ir lūpu krāsa, kas piešķir lūpām zīda mirdzumu un izsmalcinātu eleganci. Sastāvā ietilpst komplekss lūpu kopšanai, lai to āda tiktu pilnībā mitrināta. Plūdenais sastāvs izlīdzina lūpas un vizuāli samazina vertikālās rieviņas. Brīnišķīga, bagātīgu pigmentu lūpu krāsa ar zīda ekstraktu. Apelsīnu pērļu daļiņu kombinācija un zīdaini spožs izceļojošs pulveris sniedz lūpām spilgtumu, kas nepieciešams, lai tās izskatītos gludi un vilinoši. Silk Drape tehnoloģija ir inovatīvs kristalizācijas pulveris no tīra zīda pulvera – sniedz lūpām ārkārtēju gludumu un rada patīkamu zīda iesaiņotas ādas sajūtu. Kompleksā ietilpst aprikozes ekstrakts, kas mīkstina ādu, mandarīna ekstrakts uzlabo kapilāru asinsriti, mitrinošs balzams un bagāta lūpu mitrinoša eļļa.
Apvienojot šos produktus, iespējams iegūt starojošu, gludu un ilgnoturīgu grima rezultātu.