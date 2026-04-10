46 gadus vecās Lauras pasaule sabruka vienā mirklī. Atklāj "Facebook" grupu, kurā vīri dalījās ar savu sievu intīmajām fotogrāfijām
Itālijā atklāta "Facebook" grupa, kurā vīrieši publicēja savu sievu kailfoto. Slepenos attēlus ievietoja grupā "Mia moglie" ("Mana sieva" - itāļu valodā), kurā līdz slēgšanai bija 32 000 dalībnieku.
Vīrieši no grupas fotografēja savas sievas viņu pašu mājās, piemēram, kad tās gulēja, mazgājās vannā vai dušā, vai pārģērbās – bieži kailas vai tikai apakšveļā. Dažas fotogrāfijas tika uzņemtas seksa laikā.
Grupas dalībnieki komentēja fotogrāfijas seksuālā, dažreiz arī kritiskā vai izsmējīgā tonī.
Zviedrijas sabiedriskais medijs SVT intervēja vienu no upuriem, 46 gadus veco Lauru, kura pastāstīja, kā viņas pasaule sabruka, kad viņa saprata, ko izdarījis viņas vīrs.
Par šo gadījumu pastāstīja Itālijas rakstniece Karolina Kaprija, kura saņēma informāciju no sava sekotāja. Viņš bija ziņojis par kailfotogrāfijām ar sievietēm policijai un "Meta", "Facebook" mātes uzņēmumam, bet bez rezultātiem. Tad Kaprija uzrakstīja par grupu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, un kiberdrošības policija ātri to aizvēra.
"Tas bija milzīgs vīriešu skaits, kuri atļāvās izdarīt to, ko es uzskatu par digitālu vardarbību," sacīja Kaprija intervijā SVT.
Itālijas policija aizturēja personas, kas bija atbildīgas par grupas izveidi: jauni vīrieši un 45 gadus veca sieviete, kuru identitātes netiek atklātas.
Laura norādīja, ka gaida tiesas procesu: "Mēs, sievietes, neesam objekti, bet cilvēki, tādi paši kā vīrieši, un mūs ir jāciena."
Par grupas darbību policijai ziņoja vairāk nekā 3000 personu, un tiesas process jāuzsāk šī gada beigās. Nav zināms, cik daudz pāru ir izjukuši šī atklājuma dēļ.