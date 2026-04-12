"Šī slimība lika man domāt, ka esmu briesmone" - 22 gadus vecai sievietei nosaka šokējošu diagnozi
Reizēm cilvēki piedzīvo uzmācīgas vai trauksmainas domas, taču dažiem tās var kļūt ikdienas un ļoti nogurdinošas. Jaunas sievietes no Apvienotās Karalistes stāsts palīdz saprast reti apspriesto psihisko traucējumu — Obsessive-Compulsive Disorder jeb POCD (obsesīvi kompulsīvie traucējumi par pedofilijas tēmu).
22 gadus vecā Molija Lamberta uzauga ar trauksmi un panikas lēkmēm. Jau agrīnā pusaudžu vecumā viņu vajāja domas par nāvi un nolaupīšanu, taču līdz 15 gadu vecumam tās kļuva daudz satraucošākas.
"Parādījās sajūtas, kuras es nekad iepriekš nebiju piedzīvojusi," viņa aprakstīja. "Man sāka šķist, ka es esmu pedofīle, varmāka vai plēsējs, ka es varu kādam nodarīt pāri."
Šie uzmācīgie tēli bija tik intensīvi, ka viņa sāka uzskatīt sevi par draudu gan draugiem, gan ģimenes locekļiem. Kauns un bailes lika viņai klusēt — viņa neuzdrošinājās par to pilnībā pastāstīt nevienam.
Kas ir obsesīvi kompulsīvie traucējumi ar pedofilijas tēmu?
Daudzi obsesīvi kompulsīvos traucējumus (OKT) Obsessive-Compulsive Disorder galvenokārt saista ar tīrības un kārtības mīlestību. Patiesībā tā ir tikai viena no iespējamajām izpausmes formām.
"Mayo Clinic" OKT raksturo kā stāvokli, kurā cilvēku moka atkārtotas, nevēlamas domas un bailes (obsesijas), kas noved pie atkārtotas uzvedības vai domāšanas modeļiem (kompulsijām).
POCD gadījumā kompulsijas ne vienmēr izpaužas redzamās darbībās. Tā vietā cilvēks pastāvīgi pārdzīvo un analizē savas domas — tas līdzinās bezgalīgam iekšējam dialogam, kuram nav apmierinoša risinājuma.
Saskaņā ar "National Institutes of Health" datiem POCD raksturo intensīvas un trauksmainas uzmācīgas domas, kas saistītas ar bailēm, ka cilvēkam varētu būt seksuāla interese pret bērniem vai ka viņš varētu tiem nodarīt pāri. Svarīgi saprast, ka šīs domas neatspoguļo cilvēka reālās vēlmes vai nodomus.
"Tu domā, ka esi briesmonis"
Lai gan Lamberta sociālajos tīklos atrada informāciju par POCD, tas viņai nesniedza tūlītēju atvieglojumu. Viņa joprojām paturēja savu pieredzi noslēpumā un izjuta dziļu kaunu, ziņo žurnāls "People".
"Tu domā, ka esi briesmonis, ka tu neesi pelnījis eksistēt," viņa teica. "Kauns ir tajā, kā tu sevi redzi. Pat gadiem vēlāk šī sajūta var palikt."
Viņa izmēģināja terapiju, taču neuzdrošinājās godīgi aprakstīt savas domas, sakot tikai par "tumšām domām". Tikai tad, kad panikas lēkmes pastiprinājās, viņa beidzot nolēma pilnībā atklāties.
Pareiza diagnoze dod skaidrību
2025. gada augustā Lamberta saņēma oficiālu diagnozi: obsesīvi kompulsīvie traucējumi ar pedofilijas tēmu Obsessive-Compulsive Disorder.
"Tas nenozīmē, ka tu esi pedofils — šīs domas vienkārši pastāv, un smadzenes pie tām pieķeras," viņa paskaidroja. Lai gan diagnoze visu neatrisināja vienas nakts laikā, tā palīdzēja saprast, ka problēma nav viņas raksturā, bet gan tajā, kā darbojas smadzenes.
Lamberta saka, ka lielākās pārmaiņas notika brīdī, kad viņa sāka runāt par savu pieredzi. "Gadiem ilgi es izvairījos par to runāt, bet, kad beidzot sāku, likās, ka gaiss kļuva tīrāks."
Pēc sievietes teiktā, ar viņu sazinājušies cilvēki, kuri gadiem ilgi piedzīvojuši tos pašus domu modeļus, bet nav uzdrošinājušies par tiem pastāstīt nevienam.
Kad meklēt palīdzību?
Ja uzmācīgas domas izraisa trauksmi, kaunu vai ietekmē ikdienas dzīvi, noteikti vajadzētu vērsties pie speciālista. Obsesīvi kompulsīvie traucējumi Obsessive-Compulsive Disorder ir ārstējams stāvoklis, un savlaicīga palīdzība var novērst ilgus ciešanu gadus. Svarīgi atcerēties: domas nav vienādas ar rīcību.