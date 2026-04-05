Pētījums: šis kopīgais projekts izjauc katru piekto laulību
Domājāt, ka grūtākais pārbaudījums attiecībām ir pirmais kopīgais ceļojums vai vizīte pie vīra mātes? Maldāties. Kā liecina nesen veikts pētījums, ir viena kopīga nodarbe, kas ir tik nopietns tests mīlestībai, ka gandrīz 20 procenti pāru beigās izšķiras.
Uzņēmums "HomeAdvisor" veica aptauju ar 975 māju īpašniekiem, kuri kopā veica savas mājas atjaunošanu. Lai gan 70 procenti dalībnieku sākotnēji uzskatīja, ka remonts ir lielisks attiecību pārbaudījums, daudzi nespēja izturēt šo izaicinājumu.
Pētījuma rezultāti ir skarbi: veseli 17 procenti respondentu izšķīrās vai izšķīrās tieši remonta spriedzes dēļ. Vēl vairāk - 39 procenti pāru atzina, ka dziļi nožēlo, ka jebkad ir paņēmuši rokā āmuru vai vālīti kopā ar savu partneri.
Kāpēc sākas strīdi?
Izrādās, ka ne vienmēr ir tā, ka kāds nezina, kā pareizi iesist naglu sienā. Galvenie strīdu iemesli ir daudz psiholoģiskāki:
1. Budžets (80 procenti aptaujāto)
Nauda vienmēr ir delikāta tēma attiecībās, taču remonta laikā izdevumi bieži paceļas debesīs. Lielākajai daļai pāru ir grūti vienoties un ievērot budžetu.
2. Atšķirības gaumē un stilā (43 procenti)
Ja jūs vēlaties skandināvu minimālismu, bet partneris - lauku stilu, tas ir tiešs ceļš uz strīdu.
3. Kopēja redzējuma trūkums (40 procenti)
Ja viens partneris redz galarezultātu tā, kā vēlas, bet otrs - citādi, konflikts ir garantēts.
Interesanti, ka vislielākās dusmas izraisa ne lielie darbi, piemēram, sienu nojaukšana, bet tieši sīkās detaļas. Gandrīz pusē gadījumu (48 procenti) liktenīgas kļūst niecīgas izvēles: kādu baltā nokrāsu izvēlēties sienām vai kādu rakstu likt flīzēm vannas istabā.
Pētījumu zinātnieku padoms ir vienkāršs: pirms uzsākt remontu, pārliecinieties, ka jūsu redzējums un naudas maciņš runā vienā valodā. Pretējā gadījumā jauns un skaists mājoklis var nozīmēt vientuļu dzīvi tā sienās.