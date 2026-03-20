Šodien 10:44
Gadu starpība attiecībās - cik ir normāli? Pieredze: "Ar laiku sāku just, ka vīrs mani "novecina" ar savu domāšanu..."
Mēdz teikt, ka vecumam attiecībās nav itin nekādas nozīmes. Bet vai tiešām viss ir tik skaisti un vienkārši?
Kāds sociālā tīkla Threads lietotājs uzdeva jautājumu:
“Vai attiecībās gadu starpībai ir nozīme? Cik liela starpība jums šķiet pieņemama un kurā brīdī tas jau kļūst par par daudz? Ja cilvēks izskatās daudz jaunāks par saviem gadiem, vai tomēr skaitlis ir šķērslis?”
Foruma dalībnieku viedokļi un pieredze izrādījās visai atšķirīgi.
- “Man ar sievu ir 17 gadu starpība (viņa, protams, jaunāka). Nekādu problēmu neredzam.”
- “Man vīrs ir 11 gadus jaunāks. Šogad nosvinējām kopābūšanas pilngadību – 18 gadus.”
- “Mums ar vīru ir 9 gadu starpība, viņš ir vecāks. Ikdienā to nejūtu. Bet divās man zināmās ģimenēs sieva ir apmēram 10 gadus vecāka par vīru – sākumā viss bija labi, bet tagad, kad vienai jau 60, otrai tuvojas 50, bet vīri vēl salīdzinoši jauni, tur viss ir sarežģīti.”
- “Skaitlis pats par sevi nav šķērslis, bet daudz kas atkarīgs no dzīves posma. Komunikācijā bieži jūtamas atšķirības, un dažādos vecumos cilvēkiem ir dažādi dzīves uzdevumi. Manuprāt, nav godīgi jaunākam partnerim uzspiest savus dzīves plānus, ja viņš vēl tikai veido savu dzīvi. Personīgi man šķiet, ka 2–6 gadu starpība ir ļoti harmoniska.”
- “Mana mamma ir par tēti 10 gadus vecāka, bet joprojām dzīvo kā cimds ar roku. Vienai šogad 74, otram 64. Mamma izskatās lieliski un daudz jaunāka par savām vienaudzēm.”
- “Gadiem vispār nav nozīmes. Viss atkarīgs no cilvēka – viņa attīstības, izaugsmes un vērtībām. Ir četrdesmitgadīgi cilvēki, kas dzīvo pie vecākiem un neko negrib darīt, un ir divdesmitgadnieki ar ļoti nobriedušu skatījumu uz dzīvi.”
- “Man bija attiecības, kur esmu dzimusi 1990. gadā, bet vīrietis – 1974. Kopā izskatījāmies labi, bet galu galā katrs aizgājām savu ceļu. Tomēr, ja vīrietis ir vecāks un abiem kopā ir labi, domāju, ka gadiem nav nozīmes. Zinu pāri, kur sievietei ir 24, bet vīrietim – 62, un viņi dzīvo ļoti saskanīgi.”
- “Man ir teiciens: ja 30 gados saiet kopā ar 20 gadīgu partneri, tas vēl var šķist dīvaini, bet 40 gados tas jau ir pilnīgi normāli. Ar gadiem pieņemamā vecuma starpība kļūst lielāka.”
- “Man bija vīrs 20 gadus vecāks. Ar laiku sāku just, ka viņš mani ‘novecina’ ar savu dzīves stilu, domām un skatījumu uz pasauli.”