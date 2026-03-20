TOP3 kosmētikas produktu veidi pavasarim
Mainoties sezonai, mainās gaisa temperatūra, mitrums, saules intensitāte un citi vides un ikdienas faktori, tāpēc nepieciešams arī pielāgot ādas kopšanas rutīnu un kosmētikas izvēli. Kādas izmaiņas ādas kopšanas līdzekļu izvēlē ir aktuālas pavasarī, stāsta BENU Aptiekas farmaceite Alise Galeja.
Ar ko sākt?
Pirmais solis, pārskatot savu ādas kopšanas rutīnu pavasarī, ir “pavasara tīrīšana” kosmētikas plauktiņā, lai pārbaudītu, vai produktiem nav beidzies derīguma termiņš – ja ir, tie vairs nebūs piemēroti lietošanai.
Pavasaris ir laiks, kad no barojošākiem, biezākiem mitrinošajiem sejas krēmiem pāriet uz vieglākas konsistences sejas krēmiem. Taču vispirms ir jāaplūko sejas āda un jāizvērtē esošās sajūtas – vai āda pēc ziemas nav sausa, jutīga, apsārtusi? Vadoties pēc ādas sajūtām un stāvokļa, kā arī ādas tipa, būs iespējams izvēlēties atbilstošus sejas kopšanas produktus. Ja āda ir sausa, tad ieteicams turpināt lietot barojošākus krēmus, mitrinošos serumus. Savukārt, ja āda ir normāla, tad var pāriet uz vieglākas konsistences krēmiem.
Trīs produktu veidi, kurus ieviest pavasara ādas kopšanas rutīnā
Noteikti produktu veidi vai vielas to sastāvā var būt vairāk atbilstoši pavasarim nekā ziemai un rudenim, piemēram:
Vieglas konsistences mitrinošs krēms – pavasarī ādai var labāk patikt vieglāki krēmi, gēlkrēmi ar hialuronskābi, glicerīnu vai, piemēram, B5.
Maigs eksfoliants – piemēram, kosmētikas līdzekļi, kuru sastāvā ir glikolskābe (AHA) vai salicilskābe (BHA). Pienskābe, glikolskābe vai salicilskābe padarīs ādas tekstūru gludāku un āda izskatīsies veselīgāk. Taču vienmēr jāatceras – lietojot kosmētiku ar skābēm, noteikti jāpasargā āda no saules stariem ar SPF līdzekļiem.
Saules aizsarglīdzeklis – aizsargkosmētika ir neatņemama ādas kopšanas sastāvdaļa visu gadu, bet jo īpaši pavasarī, kad saules stari pēc ziemas kļūst arvien spožāki un āda ar sauli saskaras arvien vairāk. Turklāt ultravioletie saules stari izkļūst cauri mākoņiem un arī mākoņainās dienās var ietekmēt mūsu sejas un ķermeņa ādu, līdz ar to SPF ir jālieto ikdienā. Izvēlieties jums piemērotāko un ērtāko formu, jo SPF līdzekļu klāsts ir tiešām plašs – jebkurai gaumei un vajadzībām. Sākoties saulainākam laikam, izvēlieties saules aizsardzības kosmētiku ar lielāku aizsargfaktoru.
Dzīvesveida loma
Stress, nekvalitatīvs miegs un uzturs, nepietiekama šķidruma uzņemšana visu cauru gadu var ietekmēt mūsu ādas stāvokli, tāpēc, lai āda būtu starojoša un veselīgāka, ir nepieciešams labs, kvalitatīvs miegs apmēram 7–9 stundas. Pilnvērtīgam un sabalansētam uzturam ir ļoti būtiska nozīme, lai nodrošinātu ādai nepieciešamās vielas, tādēļ pievērsiet uzmanību, lai jūsu ēdienkarte būtu bagāta ar omega-3 taukskābēm, antioksidantiem un citām vērtīgām vielām. Nedrīkst aizmirst arī par pietiekamu šķidruma uzņemšanu (apmēram 2 l ūdens dienā) un fiziskai sagatavotībai un veselības stāvoklim piemērotām fiziskām aktivitātēm, kas palīdzēs uzlabot asinsriti un mazināt stresu.
Uztura bagātinātāji var kalpot kā palīgs ādas kopšanas produktiem, lai āda izskatītos veselīgāk un jauneklīgāk. Populārākie ādas skaistuma atbalstam ir:
Kolagēns – tas var palīdzēt vizuāli samazināt mazās grumbiņas un uzlabot ādas elastību.
Omega 3 taukskābes – palīdz mazināt ādas iekaisumu (aknes, psoriāzes gadījumos), kā arī palīdz saglabāt ādas mitrumu, stiprinot ādas aizsargbarjeru.
B grupas vitamīni – piedalās ādas atjaunošanās procesos un palīdz mazināt iekaisumu.
Jautājiet ārstam vai farmaceitam par jums piemērotāko uzvēli un atcerieties – uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
BENU e-Aptiekas ieteikumi pavasara vēsmām kosmētikā
LA ROCHE-POSAY Effaclar Poras savelkošs eksfoliējošs sejas toniks – ir piemērots taukainai ādai un ādai ar tendenci uz akni. Tas attīra poras, samazina to redzamību, mazina komedonus. Tam piemīt viegla eksfoliējoša iedarbība.
BIODROGA Cleansing 10% AHA pīlinga plāksnītes – ērti lietojamas pīlinga plāksnītes ar glikolskābi un pantenolu. Maigi un rūpīgi attīra ādu no atmirušajām šūnām, sniedz tūlītēju efektu. Sastāvā esošā glikolskābe acumirklī uzlabo ādas stāvokli, tā kļūst ievērojami mirdzošāka un veselīgāka. Uzlabojas ādas tvirtums, un tiek veicināta ādas reģenerācija. Pantenolam piemīt ādu mitrinošas un nomierinošas īpašības.
EUCERIN Sun Pigment Control SPF50+ krēms 50 – ikdienas sejas aizsargkrēms visiem ādas tipiem, kas palīdz novērst saules izraisītu hiperpigmentāciju. Šī formula ir vēl vairāk bagātināta ar tiamidolu – efektīvu un patentētu sastāvdaļu, kas iedarbojas uz hiperpigmentācijas galveno cēloni. Tas laika gaitā redzami samazina tumšos plankumus un, regulāri lietojot, novērš to atkārtotu parādīšanos.
VICHY Mineral 89 Light mitrinošs krēms normālai ādai – ārējo faktoru ietekmē ādas barjera tiek novājināta un tā pakāpeniski zaudē aizvien vairāk ūdens, minerālvielu, taukvielu, vitamīnu un hialuronskābes. Pirmo reizi Vichy Laboratoires koncentrētie un ādai svarīgie elementi ir integrēti svaigā, vieglas tekstūras krēmā, kas ātri uzsūcas un ilgstoši, līdz pat 72 stundām, nostiprina mitruma iedarbību un atjauno ādas barjerslāņa funkciju.
LA ROCHE-POSAY Hyalu B5 Suractivated serums – reģenerācijai un tvirtuma palielināšanai. Jauna tehnoloģija, kas apvieno 4 spēcīgas hialuronskābes formas ar īpaši augstu iekļūšanas spēju epidermas augšējos un dziļākajos slāņos: augstmolekulārā, zemmolekulārā un mikromolekulārā hialuronskābe, kā arī iekapsulētā (hialuronskābe + vitamīns B5). Āda ir intensīvi mitrināta un redzami gludāka.
MADARA Age Pro Hydra Firm hialuronskābes želeja – dziļi mitrina ādu, atsvaidzinot un piešķirot tai tvirtāku izskatu. Mazmolekulārā hialuronskābe uzlabo ādas spēju noturēt mitrumu, tādējādi vizuāli uzlabojot tās vitalitāti un padarot to tvirtāku. Radīta nobriedušai, blāvai un tvirtumu zaudējušai ādai.
ULTRAVIT Skin, Nails&Hair kolagēna formula kapletes – kolagēns ir viena no galvenajām saistaudu sastāvdaļām organismā, kas ir atbildīga par ādas, nagu un matu veselību. Bioaktīvie kolagēna peptīdi no UltraVit Skin, Nails & Hair formulas, kas īpaši piemēroti skaistumkopšanai, palielina ādas elastību, samazina grumbu dziļumu un stiprina nagus. Pārējo sastāvdaļu komplekss, piemēram, C vitamīns, varš un cinks, atbalsta matu, nagu un ādas veselību. Kolagēns, biotīns, L-prolīns un L-lizīns ir veselīgas, jauneklīgas ādas un matu veselības pamatā, kā arī palīdz samazināt nogurumu un nespēku.
FJORD Strong Omega-3 zivju eļļa kapsulas – atkārtoti esterificētas omega-3 taukskābes ar labām uzsūkšanās spējām. Īpaši attīrīta. Zivju eļļas izejvielas ir pārbaudījusi un apstiprinājusi IFOS, kas piemēro stingrākās kvalitātes prasības: izejvielu svaigums, piesārņojošo vielu (smago metālu, dioksīnu un polihlorbifenilu) kontrole. Sastāvā esošajam alfa-tokoferolam piemīt visspēcīgākā antioksidanta iedarbība no visiem tokoferoliem.
ICONFIT B-Vitamīnu komplekss B1–B12 kapsulas – uzlabo jūsu ikdienas enerģijas līmeni un nervu sistēmas darbību. Šis īpašais komplekss ir speciāli veidots, lai sniegtu tieši tos B grupas vitamīnus, kas nepieciešami jūsu organismam.
