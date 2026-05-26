FOTO: pie skatītājiem atgriežas muzikāli teatrālā lielizrāde “Jāņi uz zemes un debesīs”

Lielizrāde “Jāņi uz zemes un debesīs”
Pēc spožās pagājušā gada pirmizrādes VEF Kultūras pilī pie skatītājiem atgriežas muzikāli teatrālā lielizrāde “Jāņi uz zemes un debesīs”, lai kļūtu par ikgadēju tradīciju un iedvesmotu skatītājus krāšņi svinēt Jāņus katram savās mājās .
Uz skatuves satiksies vairāk nekā 200 dalībnieku — aktieri, dziedātāji, kori un dejotāji, kopīgi radot krāšņu un emocionālu Jāņu nakts stāstu par tradīcijām, mīlestību, cilvēku attiecībām un saulgriežu maģiju.
Izrādes veidotāji iecerējuši “Jāņi uz zemes un debesīs” attīstīt par ikgadēju Jāņu svinēšanas tradīciju, kas katru gadu pulcētu skatītājus un māksliniekus kopīgā saulgriežu piedzīvojumā.
Izrādē piedalīsies: Laila Ilze Purmaliete, Gundars Silaktiņš, Dailes teātra aktrise Justīne Skutāne, dziedātājs un performanču mākslinieks Toms Kalderauskis, aktieris un dziedātājs Artūrs Biķernieks.
“Jāņi vienmēr ir bijis laiks, kad cilvēks kļūst tuvāks dabai, sev un citiem. Mēs dzīvojam zemes dzīvi, bet dziesmās un kopīgā svinēšanā pēkšņi sajūtam ko daudz lielāku par ikdienu. Man šķiet, ka tieši tas ir šī uzveduma spēks — tas ļauj dvēselei pacelties,” stāsta izrādes režisore un dalībniece Laila Ilze Purmaliete.
Lielizrādes muzikālo pasauli veidojusi komponiste un folkloriste Kristīne Kalniņa (“Raxtu Raxtu”), apvienojot tautas mūzikas motīvus ar mūsdienīgu skanējumu, kora dziedājumu un enerģisku saulgriežu atmosfēru.
Uzvedumā piedalīsies arī jauktais koris “Fēnikss” diriģentes Alises Līvas Jansones vadībā un deju kolektīvs “Dardedze”.
Lielizrāde notiks:
• 16. jūnijā Cēsu Pilsparka estrādē,
• 17. jūnijā Jelgavas brīvdabas koncertzālē “Mītava”,
• 21. jūnijā Rīgā, VEF Kultūras pilī.