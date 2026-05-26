Radošajā kvartālā “Veldze” apskatāma Ozolam veltīta pop-up izstāde
FOTO: Ozols svin leģendārā albuma jubileju ar jaunu mūziku un izstādi
Atzīmējot albuma “Cieņa un mīlestība” ceturtdaļgadsimtu un gatavojoties tāda paša nosaukuma šovam “Xiaomi Arēnā”, kas notiks šī gada 5. decembrī, leģendārais reperis Ozols piedāvā atzīmēt kopā ar viņu īpašos notikumos – viņš izdod EP “ĀRĀ” un aicina uz pop-up izstādi radošajā kvartālā “Veldze”.
Šī gada 15. maijā Ozols izdeva jaunu četru dziesmu EP “ĀRĀ”. “Ieraksts tapis vienotā muzikālā noskaņā, turpinot virzienu, kas aizsākās pēc singla “Palieku pie sava” izdošanas. Šajā minialbumā ir tikai viens viesmākslinieks – dziesmā “SOS” piedalās “371 Battle” iepriekšējās sezonas uzvarētājs f6lex,” stāsta Ozols.
Paralēli jaunajam EP līdz 30. maijam radošajā rūpnīcā “Veldze” vēl iespējams apmeklēt īpašu pop-up izstādi, kas veltīta albumam “Cieņa un mīlestība”. Ekspozīcijā apskatāms jubilejas vinils, arhīva materiāli, īpašs merch un vairāki vizuāli stāsti par albumu, kas atstājis paliekošu nospiedumu Latvijas hiphopa kultūrā. Izstāde tapusi kopā ar Andreju Matvejevu, Dree, Frici Ripu, Madaru Juriju Leiškalnu, RMMT tehnikuma studentiem, Elizabeti Dapšu, Antonu Korenevski, Holgeru Folkmani, Madari Juri Liholaju, Kaizeru, Galenieku. Īpašs paldies radošajai rūpnīcai “Veldze”, Tikkurila Latvija, RMMT, Cult. Izstādes darba laiki: Otrdiena līdz svētdiena 15:00 – 18:00.
Gaidāmais arēnas šovs “Cieņa un mīlestība” šī gada 5. decembrī “Xiaomi Arēnā” apvienos trīsdesmit gadu pieredzi, klasiskos hitus un jaunākos skaņdarbus, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem hiphopa notikumiem Latvijā gan Ozola ilggadējiem klausītājiem, gan jaunajai paaudzei, kura mākslinieka daiļradi iepazinusi pēdējos gados.