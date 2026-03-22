Šis populārais ieradums var ļoti kaitēt ādai, brīdina dermatoloģe
Pēdējos gados sociālajos tīklos ir kļuvis populārs trends, kura piekritēji reizi nedēļā rīko sev vakaru, kas veltīts rūpīgai un ļoti detalizētai pašaprūpei — vannā tiek pavadītas vairākas stundas, lai sagatavotos jaunajai nedēļai.
Modīgā procedūra paredz, ka sievietes pavada vairāk laika dušā nekā parasti un vienā vakarā veic visas svarīgās kosmētiskās procedūras. Dažiem tas nozīmē pīlingu, mitrināšanu, pašiedeguma krēma uzklāšanu, galvas mazgāšanu, matu masku, skūšanos, kā arī sejas kopšanu ar maskām un serumiem – īsāk sakot, visu, ko vien var izdarīt.
Tomēr šī pārāk rūpīgā procedūra nav tik laba, kā varētu šķist pirmajā acu uzmetienā. Saskaņā ar dermatologa teikto, bieža mazgāšana, kas aizņem vairāk nekā 15 minūtes, jau ir par daudz.
"Ilgstoša karsta ūdens iedarbība noņem dabisko ādas lipīdu slāni un traucē tās aizsargbarjeru. Tas, savukārt, var novest pie sausuma un kairinājuma, kā arī pastiprināt ekzēmu vai citus ādas slimību simptomus," skaidroja dermatoloģe Dženija Lū.
"Tiem, kas mīl karstu dušu, man ir vēl sliktas ziņas - dušai jābūt patīkami siltai, nevis dedzinoši karstai, un tai nevajadzētu izraisīt ādas dedzināšanu," teica Lū.
Viņa paskaidroja, ka ideālā gadījumā dušā vajadzētu mazgāties no piecām līdz desmit minūtēm, un, ja āda dušā paliek rozā vai sarkana, tas nozīmē, ka ūdens ir pārāk karsts.
To pašu viedokli pauž arī ģimenes ārste Džanna Asara Banere. Viņasprāt, ilgstošas un ļoti rūpīgas kosmētiskās procedūras ilgtermiņā var kaitēt jūsu ādai un veselībai.
Viņa teica: "Āda ir lielākais jūsu ķermeņa orgāns. Ja jūs to pārslogojat ar agresīviem produktiem, spēcīgām smaržvielām un dažādām vielām, varat izjaukt tās dabisko līdzsvaru. Turklāt jūsu organismā var uzsūkties vielas, kas ietekmē hormonus."
"Karstais ūdens atver poras. Un karstā dušā jūs ieelpojat ādas kopšanas līdzekļu sastāvdaļas, kas var ietekmēt hormonālo fonu," viņa piebilda noslēgumā.
Pazīmes, ka jūs pārspīlējāt ar kopšanas procedūrām dušā:
- pēc dušas āda šķiet savilkta vai niez
- jūs pamanāt apsārtumu vai lobīšanos uz ādas
- izsitumi parādās tur, kur parasti tie nebija
- līdzekļi, kas agrāk šķita piemēroti, tagad izraisa dedzināšanu vai dedzināšanu
- āda kļūst sausa pat pēc mitrināšanas.