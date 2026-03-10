Gribu ceļot viena. Bet ja nu kas atgadās? Ko vērts zināt, stāsta ceļotāja Zane Eniņa
Nav nekāds noslēpums, ka daudzām no mums ceļošana vienatnē šķiet nepieņemama. Kā tad es tā viena kaut kur braukšu – un ja nu kaut kas atgadīsies? Taču patiesībā ceļošana vienatnē var kļūt par vienu baudāmākajiem piedzīvojumiem dzīvē, vēstīts žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā.
Protams, kārtīgi jāsagatavojas un jāievēro daži priekšnosacījumi.
Pieredzē dalās ceļotāja, ceļojumu blogere un grāmatu autore Zane Eniņa.
“Ja ir vēlēšanās doties ceļā vienatnē, bet māc bažas par to, kā tiksi galā, ieteiktu šo pieredzi gūt pamazām. Vispirms aizbraukt vienatnē uz kādu pilsētu Latvijā, tad aizšaut līdz kaimiņvalstīm un tikai pēc tam izmēģināt spēkus, ceļojot tālāk.” Zane iesaka kādā kopīgā ceļojumā atrast laiku, lai pabūtu vienatnē, piemēram, sarunāt ar pārējiem ceļotājiem satikties pēc dažām stundām un doties pašai iepazīt pilsētu – pasūtīt dzērienu vai maltīti, braukt ar sabiedrisko transportu, klīst pa ielām. “Parūpējies, lai vari sazvanīt savus kompanjonus, un apgūsti iespēju reāllaikā nosūtīt savu atrašanās vietu ceļabiedriem. Tā būs drošāk!”
Pieredzējusī ceļotāja norāda, ka nav tādu valstu, kas būtu paredzētas iesācējiem, bet vieglāk noteikti būs sākt ar to, kura kultūras ziņā maz atšķiras no Latvijas. “Cilvēki bieži uztraucas, ka nerunā tās valsts valodā, uz kuru dodas. Patiesībā tas nav šķērslis, jo mūsdienās pieejamas labas tulkošanas lietotnes. Ja tomēr baidies, izvēlies valsti, kurā varēsi sazināties sev zināmā valodā.” Zane norāda, ka sākumā noteikti ceļošana vienatnē prasīs vairāk finanšu, tāpēc vispirms labāk braukt uz budžetam draudzīgām valstīm un vietām.
Kā sagatavoties ceļojumam vienatnē?
Vajadzētu gūt vismaz nelielu ieskatu par galamērķi. “Jutīsies labāk, ja būsi izpētījusi informāciju par vietu, uz kuru grasies doties: kāda tur ir naudas vienība un kurss pret eiro, kā ir pieņemts ģērbties, kādi ir klimatiskie apstākļi, vai ir kādas vietas, kur nav vēlams doties drošības risku dēļ, cik maksā maltītes, transports, naktsmītnes. Ir pieklājīgi iemācīties vismaz dažas pamafrāzes vietējā valodā, kaut vai tikai sveiki un paldies.”
