Austrālijas "Grand Prix" kvalifikācijā dominē "Mercedes" piloti
Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pirmā posma - Austrālijas "Grand Prix" - kvalifikācijā sestdien dubultuzvaru svinēja "Mercedes" piloti Džordžs Rasels un Kimi Antonelli.
Rasels labākajā aplī uzrādīja laiku viena minūte un 18,518 sekundes, tiekot pie savas karjeras devītā "pole position".
Antonelli no komandas biedra atpalika 0,293 sekundes, bet trešais ar rezultātu minūte un 19,303 sekundes bija Isaks Hadžars no "Red Bull", kura komandas biedrs un četrkārtējais pasaules čempions Makss Verstapens piedzīvoja avāriju un palika bez rezultāta.
Līdzās Hadžaram sacensības no otrās rindas uzsāks "Ferrari" pilots Šarls Leklērs, kurš sasniedza ceturto labāko laiku kvalifikācijā, bet no piektās un sestās pozīcijas sacensībās startēs "McLaren" piloti Oskars Piastri un Lando Noriss.
Sezonas pirmā sacīkste tiks aizvadīta svētdien.
Šosezon paredzēti 24 posmi, sezonai decembra sākumā noslēdzoties Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".