60 gados izskatīties kā 40: vienkārši ieradumi, kas palīdzēs saglabāt jaunību
Vai esat ievērojuši, ka daži cilvēki sešdesmit gadu vecumā izskatās tā, it kā novecošanās viņus nemaz nebūtu skārusi, kamēr citiem šķietami ir "pielikts klāt" vēl viens vai pat divi gadu desmiti? Daži uzskata, ka visu nosaka ģenētika, taču zinātniskie pētījumi liecina par pretējo.
Par to, kas patiesībā liek cilvēkiem izskatīties vecākiem un kā labi izskatīties 60 gadu vecumā gan sievietēm, gan vīriešiem, raksta populārais žurnāls "Silicon Canals".
Kā izskatīties jaunākam par saviem gadiem
Saskaņā ar pētījumiem bioloģiskais vecums ne vienmēr sakrīt ar kalendāro vecumu. Dažiem sešdesmitgadniekiem šūnu stāvoklis atbilst daudz jaunākam vecumam, kamēr citiem novērojamas paātrinātas novecošanās pazīmes.
Atšķirība slēpjas ikdienas ieradumos, kas vai nu šūnu līmenī uztur organismu, vai, gluži pretēji, izsmeļ tā resursus.
Vispirms aplūkosim, kuri fizioloģiskie ieradumi palīdz izskatīties jaunākam – tos var sākt ieviest jau tagad, un rezultāti drīz kļūs pamanāmi. Pēc tam pievērsīsimies psiholoģiskajiem ieradumiem, kuri prasa ilgāku pielāgošanos un noteiktu rakstura iezīmju maiņu.
Miegs
Kamēr daudzi lepojas ar to, ka iztiek ar piecām miega stundām, cilvēki, kuri izskatās jaunāki par saviem gadiem, miegu uztver kā obligātu nepieciešamību.
Nacionālais Miega fonds iesaka 7–9 stundas miega optimālas veselības uzturēšanai, un cilvēki, kuri noveco harmoniski, šo ieteikumu uztver nopietni.
Pastaigas
Pretēji ekstrēmu fitnesa slodžu popularitātei, mērena un regulāra fiziskā aktivitāte izrādās labvēlīgāka ilgmūžībai. Pētījumi apstiprina, ka regulāra staigāšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas palīdz 60 gadu vecumā izskatīties jaunākam.
Vakariņas
Daudzas sievietes, kuras savam vecumam izskatās ļoti labi, vakariņo ap plkst. 18.00. Tas ļauj organismam pabeigt gremošanu pirms miega un uzturēt dabiskos atjaunošanās procesus. Vēlas vakariņas, gluži pretēji, izjauc cirkadiānos ritmus un traucē nakts reģenerācijai.
Stāja
Nepareiza stāja vizuāli piešķir papildu gadus. Cilvēki, kuri izskatās jaunāki, pievērš uzmanību darba vietas ergonomikai, regulāri veic stiepšanās vingrinājumus un rūpējas par mugurkaula veselību. Tas ietekmē ne tikai ārējo izskatu, bet arī elpošanu, gremošanu un enerģijas līmeni.
Ūdens
Ūdens balansa uzturēšana ir tieši saistīta ar ādas stāvokli un vispārējo pašsajūtu. Aizraujoties ar trendīgiem dzērieniem, daudzi aizmirst vienkāršo – cilvēki, kuri izskatās jaunāki, regulāri izdzer pietiekamu daudzumu parasta ūdens.
Ar to faktoru saraksts, kas liek sievietei pēc 60 gadu vecuma izskatīties vecākai, nebeidzas. Apskatīsim arī psiholoģiskos aspektus, kuriem vērts pievērst uzmanību.
Sociālās saistības
Lai gan tiek uzskatīts, ka aktīva sociālā dzīve palīdz saglabāt jaunību, cilvēki, kuri noveco veiksmīgi, ļoti rūpīgi izvēlas savas saistības. Viņi apzinās, ka hronisks stress no pārliekas aizņemtības ārējo izskatu ietekmē ātrāk nekā daudzi citi faktori. Virspusēju kontaktu vietā viņi izvēlas dažas dziļas un nozīmīgas attiecības.
"Atjaunojošie" līdzekļi
Dārgu krēmu un procedūru vietā viņi iegulda pieredzē, kas sniedz patiesu prieku. Pozitīvas emocijas izraisa bioķīmiskus procesus, kas veicina veselīgu novecošanu.
Iekšējais miers
Izvairīšanās no nevajadzīgiem konfliktiem un drāmām ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kā 60 gados izskatīties kā 40. Cilvēki, kuriem rūp savs izskats, neiesaistās katrā strīdīgā diskusijā un neļauj emocionālajai spriedzei uzkrāties.
Aizkaitinātība
Spēja mierīgi uztvert nelielas neērtības samazina stresa līmeni. Apziņa, ka lielākajai daļai satraukuma iemeslu nav ilgtermiņa nozīmes, palīdz saglabāt gan iekšējo līdzsvaru, gan ārējo mundrumu.
Pagriezt laiku atpakaļ
Ironiski, bet cilvēki, kuri izskatās visjaunāk, izmisīgi necenšas "pagriezt laiku atpakaļ". Viņi pieņem savu vecumu, vienlaikus rūpējoties par veselību un pārstājot salīdzināt sevi ar savām jaunākajām versijām.