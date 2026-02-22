Dž. Dž. Džilindžera komēdijas "Perfektie" pirmizrāde
2026. gada 11. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmizrādi piedzīvoja Dž. Dž. Džilindžera melnā komēdija "Perfektie".
Dž. Dž. Džilindžers saka, ka līdz 60. dzimšanas dienai apprecēties septīto reizi nepagūs
Komēdijas "Perfektie" režisors Dž. Dž. Džilindžers un viņa jaunā mīlestība, horeogrāfe, aktrise un arī režisore Linda Kalniņa, filmas pirmizrādes ballītē bija uzmanības centrā.
Šā gada 8. martā populārais režisors Dž. Dž. Džilindžers svinēs 60. dzimšanas dienu, un neviļus ir sanācis, ka jaunā filma ir kā viņa dzimšanas dienas sveiciens. Tiesa gan, sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" režisors teic, ka viņam nekad nav paticis svinēt dzimšanas dienu. Viņš atzīst, ka savas apaļās jubilejas priekšvakarā "jūtas ciešami".
Savulaik intervijā "Kas Jauns" Džilindžers bija paudis, ka nav nekā garlaicīgāka par attiecībām ar aktrisēm, un tagad viņš saka tieši to pašu: “Es neielaižos ar aktrisēm! Linda ir horeogrāfe un režisore.” Režisors arī piebilst, ka līdz savai apaļajai jubilejai neesot ieplānojis apprecēties septīto reizi.
Savukārt 33 gadus vecā Kalniņa atzīst, ka mēģina izbaudīt sabiedrības uzmanību, kas pēdējā laikā pievērsta viņas attiecībām ar Džilindžeru un līdz ar to arī pašas personībai. “Zināt, uzmanība ir mainīga lieta. Tā nāk un iet. Galvenais ir turēties stabili pie zemes, turpināt darboties, skatīties nākotnē uz jauniem projektiem un nepazaudēt savu kursu ne pozitīvā, ne negatīvā nozīmē. Forši, ka var izbaudīt šo uzmanības brīdi. Tas ir tāds svētku mirklis. Vienkārši ir jākustas uz priekšu, jāgrib būt vēl labākai un mācīties no kļūdām. Tas man šķiet ļoti svarīgi.” Jaunās attiecības Lindai kā sievietei daudz nozīmē – viņas acu skatiens ir kļuvis mirdzošāks un smaids no sejas nepazūd. “Katrai sievietei ir svarīgas attiecības,” viņa uzsver.
Pērnā gada nogalē publiski kļuva zināms, ka izjukusi rakstnieces Ingas Grencbergas un režisora Dž. Dž. Džilindžera laulība. Viņi apprecējās 2016. gada maijā, un režisoram rakstniece bija sestā sieva. Kopā pāris bija 11 gadu, un līdz kāzu desmitajai gadadienai pietrūka pavisam nedaudz.