Vai zināji, ka lielākā daļa cilvēku matus mazgā nepareizi?
Skaistu un veselīgu matu noslēpums sākas ar pareizu kopšanu
“Savas profesionālās pieredzes laikā redzu, ka daudzi pat nenojauš, cik būtiska ir pareiza matu mazgāšanas tehnika – tas ir pats pamats gan matu augšanai, gan galvas ādas veselībai,” uzsver Anete Spīke, SPIKE zīmola radītāja un vadītāja, viena no pieredzējušākajām skaistumkopšanas speciālistēm Latvijā. Šajā numurā rakstu papildina arī video, kurā Anete soli pa solim izskaidro galvenos matu kopšanas etapus un biežāk pieļautās kļūdas.
Skaisti mati nav nejaušība – tie ir zināšanu, pareizu ieradumu un kvalitatīvu produktu rezultāts. Lai mati būtu spēcīgi, veselīgi un labi augtu, viss sākas ar pareizu matu mazgāšanu. Pārsteidzoši, bet tieši šajā ikdienas rituālā daudzi pieļauj kļūdas, kas ilgtermiņā ietekmē gan galvas ādas stāvokli, gan matu kvalitāti.
Matu mazgāšana patiesībā ir galvas ādas kopšana. Tīra, labi attīrīta galvas āda ir pamats spēcīgām matu saknēm un aktīvai matu augšanai, tāpēc matus katrā mazgāšanas reizē ieteicams mazgāt divas reizes. Šampūns jāieklāj galvas ādā, rūpīgi iemasējot tieši ādu, nevis matus garumā. Otrajā reizē process jāatkārto, ļaujot aktīvajām vielām pilnvērtīgi iedarboties. Matu garumus pietiekami viegli noskalot ar notecējušajām putām, tos neberžot un neņurcot.
Pēc šampūna obligāts solis ir kondicionieris – tikai matu garumā, neaizskarot galvas ādu. Ieķemmēts ar speciālu birstīti un paturēts matos 3–5 minūtes, tas sniedz pamanāmu rezultātu jau pēc pirmās lietošanas reizes.
Šo kopšanas filozofiju lieliski papildina Latvijā ražotie SPIKE LUX kategorijas dabīgie matu kopšanas produkti. Amber šampūns un kondicionieris īpaši piemēroti matiem ar tendenci taukoties – dzintara ekstrakts aktivizē galvas ādas asinsriti un veicina matu augšanu, savukārt B5 vitamīns un kokosriekstu eļļa mitrina un stiprina matus. Kondicionieris ar jojoba un Abesīnijas krambes sēklu eļļu padara matus vieglus un viegli kopjamus.
Savukārt Repair sērija radīta bojātu un novājinātu matu atjaunošanai. Dzintara ekstrakts, B5 vitamīns, hidrolizētais keratīns un kolagēns uzlabo matu struktūru, elastību un spīdumu, bet argāna eļļa piešķir mīkstumu un dzīvīgumu. Produkti ir piemēroti visiem matu tipiem, arī jutīgai galvas ādai, un nesatur parabēnus, sulfātus, sāļus, krāsvielas un fosfātus.
Lai matu kopšanas rituāls būtu vēl efektīvāks, ieteicams izmantot arī SPIKE kondicioniera un maskas ieklāšanas masāžas birstīti. Tās ergonomiskā forma ļauj vienmērīgi ieklāt kondicionieri vai masku, vienlaikus maigi atšķetinot matus un masējot galvas ādu. Šāda masāža veicina asinsriti, uzlabo aktīvo vielu iedarbību un sekmē ātrāku, veselīgāku matu augšanu.
Izvēloties pareizu mazgāšanas tehniku, kvalitatīvus produktus un pārdomātus aksesuārus, matu kopšana kļūst par apzinātu skaistuma investīciju ar redzamu un noturīgu rezultātu.