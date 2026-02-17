"Warner Bros. Discovery" atsāk sarunas ar "Paramount" par milzu darījumu
ASV mediju un izklaides kompānija "Warner Bros. Discovery" otrdien paziņoja, ka atsākusi sarunas ar mediju un izklaides uzņēmumu "Paramount Skydance" saistībā ar tā izteikto pārņemšanas piedāvājumu, tādējādi sniedzot tam nedēļu laika, lai pārspētu konkurējošo straumēšanas platformas "Netflix" piedāvājumu.
Šīs sarunas, kam jānoslēdzas 23. februārī, paredzētas, lai sniegtu "Paramount" iespēju izteikt labāko un pēdējo piedāvājumu, norāda "Warner Bros. Discovery". "Warner Bros. Discovery" gan skaidro, ka tas priekšroku dod "Netflix" izteiktajam piedāvājumu, par kuru uzņēmuma akcionāri balsos 20. martā.
Kā ziņots, "Warner Bros. Discovery" janvārī atkārtoti noraidīja "Paramount" izteikto pārņemšanas piedāvājumu. "Paramount" piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredzēts iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū CNN.
"Paramount" nesen pārņēma programmatūras kompānijas "Oracle" dibinātāja, miljardiera un ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāja Lerija Elisona dēla Deivida Elisona dibinātā kinostudija "Skydance". Amerikāņu mediji izteikuši pieņēmumus, ka Baltajam namam ir interese, lai Elisonu ģimene varētu noslēgt šo darījumu, jo tad tās īpašumā nonāktu arī CNN, kas kritizē Trampu.