Jāinformē tiesu izpildītājs par valsts atbalsta maksājumiem saistībā ar elektroenerģijas cenas straujo kāpumu

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (LZTIP) priekšsēdētāja Iveta Kruka: "Apzināmies, ka esošās epidemioloģiskās drošības situācijas apstākļos cilvēkiem var rasties grūtības savlaicīgi paziņot par saņemamo atbalsta maksājumu. Tāpēc aicinām iedzīvotājus nebaidīties sazināties ar tiesu izpildītājiem sev pieejamākajā un drošākajā veidā un savlaicīgi informēt par pabalsta saņemšanu. Arī tad, ja ieturējums no konta jau ir veikts, nepieciešams nekavējoties sazināties ar savu tiesu izpildītāju. Tikai tā būs iespējams ieturēto pabalsta naudu atgriezt. Svarīgi ņemt vērā, ka pabalsta līdzekļus nevajadzētu uzkrāt kontā ilgāk par mēnesi, pretējā gadījumā nākamajā mēnesī šie ienākumi tiks novirzīti saistību dzēšanai."

Personām, kuru ikmēneša ienākumi nesasniedz 500 eiro, informēt tiesu izpildītājus par pabalsta saņemšanu nav nepieciešams. Šie ienākumi nepārsniedz minimālo ienākumu apmēru, no kura var veikt ieturējumus. Izņēmums ir uzturlīdzekļu piedziņas lietas nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, kad parādniekam tiek saglabāti naudas līdzekļi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas, bet visi ienākumi, kas pārsniedz 250 eiro, tiek novirzīti personas parādsaistību segšanai.

Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likums stājās spēkā 29. janvārī, paredzot noteiktām iedzīvotāju grupām atbalsta pasākumus no 1. janvāra līdz 30. aprīlim. Atkarībā no piederības konkrētai iedzīvotāju grupai, likums paredz izmaksāt ikmēneša pabalstu no 20 līdz 50 eiro. Tostarp pret Covid-19 vakcinētām un 60 gadus sasniegušām personām laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. martam tiek izmaksāts 20 eiro pabalsts (arī personām, kuras saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19).

Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 12. panta otrā daļa paredz, ka izmaksātais atbalsts nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai.