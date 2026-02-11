Sabiedrība
Šodien 07:35
Autovadītāju ievērībai: dažviet valsts centrālajā daļā apledojums apgrūtina braukšanu
Šorīt ap plkst. 6:30 dažviet valsts centrālajā daļā apledojums apgrūtina braukšanu. Slidenos ceļu posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 19 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai;
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Siguldai;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Raganai;
- Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) (A4) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Piekalniem;
- šoseja Tīnūži – Koknese (P80) posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Liepājas, Saldus, Ogres un Gulbenes apkārtnē.
Aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.