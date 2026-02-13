Hroniskie iekaisumi: Kāpēc ķermenis uzbrūk pats sev?
Vai esat dzirdējuši no "pop-psihosomatikas" guru šādus apgalvojumus?
"Alerģijas rodas, kad cilvēks nespēj pieņemt pasauli." "Imūnsistēma brūk, jo cilvēks ienīst sevi."
Jūs klausāties un jūtaties vainīgi: "Es mīlu pasauli, nevienu neienīstu. Esmu visiem piedevis, bet simptomi nepāriet."
Dziednieki Pēteris un Andželīna Antoni saka: neticiet pop-psihosomatikai.
Šīs teorijas ir bīstamas. Tās uzliek dubultu nastu – ķermenis tāpat cieš, bet kāds Jūs vēl vaino, ka "nepareizi domājat".
Patiesība nav "nepareizā domāšanā". Patiesību atklāj Psiho-Neiro-Imunoloģija.
Mehānisms: kā jūsu šūnas "sajuka prātā"
Jūs esat smalka, elektriska sistēma. Psiho-Neiro-Imunoloģija ir pierādījusi: uz imūnšūnu virsmas ir mazi receptori – "antenas". Ar tām šūnas uztver ne tikai vīrusus, bet arī ķīmiskās vielas, ko stresa laikā izdala smadzenes.
Jūsu imūnsistēma ieklausās nervu sistēmā. Atcerieties brīdi, kad sākās problēmas.
- Vai tas bija eksāmenu laiks?
- Smaga šķiršanās?
- Ilgstošs, kluss stress, velkot ģimenes nastu?
Šajā laikā organisms visu enerģiju atdeva "cīņai par izdzīvošanu". Un notika enerģētiska katastrofa:
- Bads: Lai izturētu stresu, organisms atņēma enerģiju imūnsistēmai.
- Aklums: Bada stāvoklī imūnšūnas kļuva "aklas" un agresīvas. Tās pārstāja atšķirt savējos no svešajiem.
Rezultātā imūnsistēma izdarīja vienu no divām kļūdām:
- Vai nu aizmiga: Palaida garām infekcijas un patoloģiskas šūnas, kuras vesels organisms uzreiz iznīcinātu. Imūnsistēma netika galā ar "tīrīšanu".
- Vai arī uzbruka pati sev: Imūnsistēma sāka šaut uz visu, kas nāca priekšā – uz ziedputekšņiem, uz ēdienu, uz veseliem audiem.
Bīstamās lamatas: "Tev vienkārši jāpiedod"
Ko Jums iesaka? "Atgriezieties pagātnē un piedodiet." Un Jūs ejat cauri pagātnes traumām, raudat, pārdzīvojat sāpes.
No psiho-neiro-imunoloģijas viedokļa tas ir bīstami. Smadzenes neatšķir pagātni no tagadnes. Spilgti atceroties vecu pāridarījumu, smadzenes – tāpat kā toreiz – izmet stresa hormonus. Imūnšūnas atkal saņem signālu: "Karš!"
Tā vietā, lai dziedinātu, "rakņāšanās pagātnē" bieži vien uztur iekaisumu un rada tikai jaunu vainas apziņu: "Es laikam neprotu piedot, ja jau man nepaliek labāk."
Ko piedāvā dziednieki?
Pēteris un Andželīna piedāvā izprast imūnsistēmas darbību. Jūsu imūnsistēmai nevajag analīzi. Tai vajag mieru un enerģiju.
Jūsu imūnsistēma ir kā satracināts sargs, kas bada un baiļu dēļ kož savam saimniekam. Jūs nevarat šo sargu nomierināt ar loģiku vai atgriešanos pagātnē. Jums jāiedod tam drošības sajūta.
Meistaru Dubultā Spēka iedarbība
Pēteris un Andželīna rada vienotu, blīvu enerģētisko lauku, kas iedarbojas vienlaicīgi divos līmeņos:
- Dziļš miers: Viņu apvienotais spēks rada tik intensīvu drošības telpu, ka smadzenes pārstāj raidīt "kara signālus". Spēka lauks aptur imūnsistēmas paniku, un tā jūt, ka beidzot ir drošībā.
- Aizsargspēju atgūšana: Mirklī, kad uztraukums rimstas, dziednieki piepilda sistēmu ar dzīvības enerģiju. Enerģijas pietiek, un šūnas atkal spēj atšķirt draugus (orgāni, ēdiens), kuriem nav jāuzbrūk, no ienaidniekiem (vīrusi), kuri jāiznīcina.
Galvenais enerģijas atjaunošanas darbs notiek tieši nodarbībās, meistaru klātbūtnē. Nekādu mājasdarbu un sarežģītu vingrojumu. Jau kursa laikā sajūtams atvieglojums un spēka pieplūdums.
Par iespēju saņemt palīdzību klātienes kursā “Divu dziednieku spēka laukā”: https://antonuprakse.lv/
Šī ir veselības atbalsta sistēma un tā neaizstāj medicīnisko aprūpi.